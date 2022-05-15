انطلاق الجولة الثانية من المشاورات الليبية في القاهرة

وقالت مصادر ليبية؛ إنه بحضور كامل أعضاء لجنة البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والمبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، بدأ الفرقاء الليبيون الجولة الثانية من المشاورات بين الطرفين، بهدف حلحلة أزمة تعثر الانتخابات، بحسب شبكة العين الإخبارية.

واختتمت الجولة الأولى من المشاورات، نيسان الماضي، دون التوصل لاتفاق؛ بسبب اختلاف رؤى المجلسين، فبينما يدعو "الأعلى للدولة" إلى صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات، يطالب البرلمان بتعديل نصوص "خلافية" بين المجلسين في الدستور وفقاً للتعديل الـ 12 الذي أصدره قبل شهرين، على أن يطرح للاستفتاء كدستور، تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

هذا وعقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء السبت، لقاء في العاصمة المصرية القاهرة، مع المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال مجلس النواب الليبي، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة التي تُعقد بين لجنتي مجلس النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

(ش ع)