انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات الليبية في القاهرة

وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، التي تشرف على تلك المشاورات إنها فرصة "حقيقية" للتوافق على قاعدة دستورية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وطالبت المبعوثة الأممية في كلمتها خلال انطلاق جولة المشاورات، إن هذه الجولة الأخيرة تأتي فيما ليبيا تشهد منعطفاً حرجاً، بعد 12 عاماً من الانقسام والاستقطاب، مما أرهق الليبيين.

وأشارت إلى أن مجلسي النواب والأعلى للدولة أمام فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة، لإرساء سبيل يفضي إلى الانتخابات عبر أسس دستورية سليمة، مشيدة بجهود المجلسين في الجولتين الأخيرتين والتي توصلا فيها للتوافق على 137 مادة.

وأكدت ويليامز، أن هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد، مشيرة إلى أنه "لا تزال أمامكم في هذه الجولة أمور مهمة بحاجة إلى حلول".

وشددت على أنه يجب أن تنتج الجولة الحالية عن دستور "متين" تجرى على أساسه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدة أنها تتوقع باستمرار روح المسؤولية، الأمر الذي يمهد لاستعادة الشرعية لجميع المؤسسات الليبية.

وعبّرت عن أمانيها في أن ينجح البرلمان في هذه المهمة، قائلة إن الانسداد السياسي الراهن لا بد أن ينتهي، فاجتماع القاهرة يمكن أن يشكل آخر خط مستقيم على طريق التوافق.

تأتي الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات القاهرة، بعد 22 يوماً من جولة حسمت 137 مادة، تناولت الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، والبابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، باستثناء عدد قليل من المواد، التي تطمح المشاورات المرتقبة لحسمها.

(ش ع)