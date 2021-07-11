انطلاق الدورات الصيفية للمعلمين في معاهد الشدادي

جهز مجمع الشدادي التربوي ثلاثة معاهد لاستقبال المعلمين للخضوع لدورات المعاهد الصيفية، اثنان منها في الشدادي وهما معهد البيروني ومعهد علاوي الصالح والثالث معهد عبدان وذلك بهدف رفع مستوى المعلمين في التدريس لاستقبال العام الدراسي الجديد بكفاءات عالية قادرة على دفع عجلة التعليم إلى أفضل المستويات المرجوة.

مدير المجمع التربوي في ناحية الشدادي " محمد الجراد " قال لوكالتنا: "لرفع مستوى المعلم وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الواقع التعليمي , أقرت هيئة التربية في الإدارة الذاتية البدء والمباشرة بدوام المعاهد الصيفية التي تساعد المعلمين على زيادة كفاءتهم التعليمية في عدة مواد وهي طرائق التدريس , الرياضيات , العلوم واللغة العربية".

وأضاف الجراد أن لجنة المدارس في الشدادي بدأت العمل منذ ما يقارب الشهر على تجهيز ما يلزم لإقامة هذه المعاهد من عدة نواحي منها الفنية والتقنية ومن ناحية فرز المعلمين والإدارات على هذه المعاهد.

وأشار الجراد إلى أن عدد المعلمين الخاضعين لهذه الدورات يقارب 1064 معلماً ومعلمة موزعين على ثلاثة معاهد مجهزة بالكامل، مؤكداً في ذلك انطلاق الدوام لهذه المعاهد منذ تاريخ 10/7/2021 .

وتابع الجراد حديثه: نعمل حالياً على الناحية التنظيمية التي تتعلق بانضباط المعلمين وفرزهم والتحقق من التزامهم بالدوام وتوزيع النوطات على المعلمين المختصين للقيام بواجبهم التعليمي بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من إقامة هذه المعاهد .

ويذكر أن هذه المعاهد الثلاثة التي بدأت دوامها الرسمي هي لمعلمي المرحلة الابتدائية وتستمر الدورة لمدة شهر واحد.

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ANHA