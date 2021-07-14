انطلاق الأسبوع الثقافي في تل تمر

انطلقت في تل تمر فعاليات أسبوع الثقافة والفن الذي تقيمه حركة الهلال الذهبي بهدف الحفاظ على تراث المنطقة وثقافاتها.
الثقافة والفن 2021-07-14T13:24:00 الحسكة

بعد ديرك وقامشلو انطلق يوم أمس الثلاثاء أسبوع الثقافة والفن الذي تنظمه حركة الهلال الذهبي تحت شعار" حان وقت الحرية" في ناحية تل تمر.

ويهدف الأسبوع إلى إحياء ثقافة وفن شعوب المنطقة والتعريف بالتراث الشعبي القديم والأزياء التقليدية لمكونات المنطقة.

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/07/14/102608_dsc_0032-28kbyr29.jpg

وفي أول أيام الأسبوع الفني في تل تمر، تجمع العشرات في مؤسسة عوائل الشهداء لحضور سنفزيون عن مقاومة السجون، ليتم بعدها الكشف عن برنامج أسبوع الثقافة والفن الذي سيتم خلاله تقديم الأغاني الثورية والفلكلورية وعرض الأعمال اليدوية التي تمثل تراث المنطقة القديم.

وألقت الإدارية في حركة الهلال الذهبي بناحية تل تمر، ليندا أوسكان، كلمة أشارت من خلالها إلى أنهم بثقافة وفن الأمة الديمقراطية سيدحرون الاحتلال ويحققون النصر.

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/07/14/102539_dsc_0027-28kbyr29.jpg

ولفتت قائلة: "حفلاتنا ستشمل الأغاني الثورية والأغاني الفلكلورية لكافة المكونات، كما يعرض الأسبوع تراث شعوب المنطقة.

ومن المزمع أن تستمر فعاليات الأسبوع الذي تنظمه حركة الهلال الذهبي لـ 5 أيام تشارك فيها فرق عديدة للمكونات المختلفة.

(س ر)

ANHA


إقرأ أيضاً

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​" هارموني " فرقة تجسد واقع تعايش المكونات والتنوع الثقافي للمنطقة

شدتهم أنغام ثقافاتهم، الشغف دفعهم لإحياء تراثهم ا...