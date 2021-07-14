انطلاق الأسبوع الثقافي في تل تمر

بعد ديرك وقامشلو انطلق يوم أمس الثلاثاء أسبوع الثقافة والفن الذي تنظمه حركة الهلال الذهبي تحت شعار" حان وقت الحرية" في ناحية تل تمر.

ويهدف الأسبوع إلى إحياء ثقافة وفن شعوب المنطقة والتعريف بالتراث الشعبي القديم والأزياء التقليدية لمكونات المنطقة.

وفي أول أيام الأسبوع الفني في تل تمر، تجمع العشرات في مؤسسة عوائل الشهداء لحضور سنفزيون عن مقاومة السجون، ليتم بعدها الكشف عن برنامج أسبوع الثقافة والفن الذي سيتم خلاله تقديم الأغاني الثورية والفلكلورية وعرض الأعمال اليدوية التي تمثل تراث المنطقة القديم.

وألقت الإدارية في حركة الهلال الذهبي بناحية تل تمر، ليندا أوسكان، كلمة أشارت من خلالها إلى أنهم بثقافة وفن الأمة الديمقراطية سيدحرون الاحتلال ويحققون النصر.

ولفتت قائلة: "حفلاتنا ستشمل الأغاني الثورية والأغاني الفلكلورية لكافة المكونات، كما يعرض الأسبوع تراث شعوب المنطقة.

ومن المزمع أن تستمر فعاليات الأسبوع الذي تنظمه حركة الهلال الذهبي لـ 5 أيام تشارك فيها فرق عديدة للمكونات المختلفة.

(س ر)

ANHA