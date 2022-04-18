انطلاق الاجتماع الثالث للجنة صياغة العقد الاجتماعي مع مجالس المنطقة الجنوبية في الحسكة

وانطلق قبل قليل في ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، الاجتماع الثالث الذي تعقده لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا مع مجالس ومؤسسات مقاطعة الحسكة لمناقشة مسوّدة العقد.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي من المقرر أن تعقد في المقاطعة، استكمالاً لشرح العقد لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.

ويشمل اجتماع اليوم مناقشة مسوّدة العقد من قبل لجنة صياغة العقد الاجتماعي، مع الرئاسات المشتركة وأعضاء المجالس والكومينات في المنطقة الجنوبية لمقاطعة الحسكة "الشدادي، الحدادية، العريشة، مركدة، الدشيشة"، والرئاسات المشتركة وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية في تلك النواحي، إلى جانب الأحزاب السياسية فيها.

وبدأ بقراءة ديباجة مسوّدة العقد الاجتماعي، بحضور أعضاء اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي، إلهام مطلي، آلدار خليل، أكرم محشوش.

وناقشت اللجنة المسوّدة مع مجلس مقاطعة الحسكة، وكومينات ومؤسسات ناحية الهول في الـ 14 من نيسان الجاري، و (16 نيسان) مع مجالس وكومينات ومؤسسات مدينة الحسكة.

وتهدف لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا في مرحلتها الجديدة الثالثة من صياغة العقد، وعبر هكذا اجتماعات إلى الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المؤسسات والمجالس، وشرائح المجتمع في شمال وشرق سوريا، لشرح مضمون مسوّدة العقد، واستقبال الآراء والمقترحات.

(أم)

ANHA