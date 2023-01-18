انطلاق الاجتماع السنوي للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

يعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس العام، والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، ونواب للمجلس، ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، وأعضاء من مجلس العدالة في شمال وشرق سوريا.

الاجتماع السنوي الذي يعقد في مقر الإدارة الذاتية بمدينة الرقة، بدأ أعماله بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء.

ومن المقرر أن يتم مناقشة التطورات السياسية على الساحة الدولية والسورية بشكل خاص، بالإضافة إلى قراءة التقارير السنوية ومناقشة الأعمال والصعوبات التي واجهت المجلس العام خلال العام المنصرم ووضع مخطط عمل للعام الجاري.

كما من المقرر أن يتم التصويت على مقترح عضوية عدد من الأعضاء الجدد في مجالس تشريعية للإدارات المدنية والديمقراطية، ليختتم الاجتماع بجملة من المخرجات والخطط للعام الجاري.

(أ ع/خ)

ANHA