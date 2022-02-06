انطلاق الاجتماع السنوي الثالث للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

عُقد الاجتماع بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش، بيريفان خالد، ونواب الرئاسة المشتركة، حمدان العبد وحسن كوجر وممثلين عن الإدارات المدنية السبعة، والرئاسات المشتركة لهيئات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاه إلقاء كلمة الترحيب من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد حامد المهباش، ليفسح المجال لنائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي حمدان العبد لقراءة التقرير السياسي والذي أشاد في بدايته بمقاومة قوات سوريا الديمقراطية وتصديها لهجمات مرتزقة داعش على سجن الصناعة في الحسكة.

وتطرق التقرير إلى التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، وقال "نحن بصدد حرب عالمية ثالثة فخصوصية الحرب العالمية الثالثة ليست عسكرية فقط بل سياسية واقتصادية"، كما أشار إلى دور حكومة دمشق ومعاداتها لمشروع الإدارة الذاتية، ودور تركيا في دعم الإرهاب، ونسفها للمشاريع الديمقراطية، وانتهاج دولة الاحتلال لسياسة التغيير الديمغرافي وارتكابها جرائم حرب وضد الإنسانية في المنطقة.

وفُتح بعدها باب النقاش حول آخر التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة بشكل عام أمام المشاركين في المؤتمر.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع عدة محاور أهمها مناقشة الوضع السياسي، والوضع التنظيمي والإداري والصعوبات التي واجهت المجلس التنفيذي، وسيطرحون في ختام المؤتمر مقترحات وأهداف عامة وخطة عمل للعام الحالي.

(كروب/خ)

ANHA