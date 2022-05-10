انطلاق الاجتماع الخامس للجنة صياغة العقد الاجتماعي في مقاطعة الحسكة

انطلق قبل قليل، في قاعة مجلس عوائل الشهداء بناحية نل تمر، الاجتماع الخامس للجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا مع مجالس ومؤسسات مقاطعة الحسكة، لمناقشة مسوّدة العقد مع أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.

يشمل اجتماع اليوم مناقشة مسوّدة العقد، مع الرؤساء المشتركين لمجالس "ناحية تل تمر، وزركان، وجبل كزوان"، والرؤساء المشتركين لكومينات ناحية تل تمر، بالإضافة لأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية فيها، والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني.

بدأ الاجتماع بقراءة ديباجة مسوّدة العقد الاجتماعي، بحضور أعضاء من اللجنة المصغرة والموسعة لصياغة العقد الاجتماعي منهم الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبدالله، والناطق باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لقمان أحمي.

هذا وكانت اللجنة قد ناقشت المسوّدة خلال اجتماعات 4 سابقة في شهر نيسان/أبريل المنصرم، مع مجلس مقاطعة الحسكة، وكومينات ومؤسسات ناحية الهول في الـ 14 من نيسان، ومجالس وكومينات ومؤسسات مدينة الحسكة في الـ 16 من نيسان، ومع مجالس وكومينات ومؤسسات ناحية الشدادي في ١٨ نيسان، ومع مجالس وكومينات ناحية الدرباسية في 27 نيسان.

وتهدف لجنة صياغة العقد الاجتماعي عبر هكذا اجتماعات إلى الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المؤسسات والمجالس، وشرائح المجتمع في شمال وشرق سوريا، لشرح مضمون مسوّدة العقد، واستقبال الآراء والمقترحات حولها.

(دأ/أم)

ANHA