انطلاق الاحتجاجات السودانية وسط إجراءات أمنية مشددة

وتظاهر السودانيون المعارضون لسيطرة الجيش السوداني على الحكم في كل أنحاء البلد، اليوم السبت، للمطالبة بإعادة حكومة يقودها مدنيون إلى الحكم والعودة لمسار الديمقراطية، في ظل إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش.

وأقام الجيش السوداني في محيط مقر قيادته العامة بالعاصمة الخرطوم، حواجز أمنية لمنع وصول المتظاهرين إليها.

وفي مدينة أم درمان، خرج آلاف السودانيين في تظاهرات ضخمة، منددين بما أسموه تغوّل العسكريين على سلطة الانتقال المدني في البلاد، ورددوا هتافات تطالب بالحرية والسلام والعدالة، بحسب شبكة الحرة.

ومن المتوقع أن يحشد أنصار الحكم المدني في السودان قواهم في الشارع، السبت، في تظاهرة وعد منظّموها أن تكون "مليونيّة".

وصباح السبت كانت خطوط الهواتف مقطوعة في الخرطوم مع إمكان الاتصال من الخارج فقط بالهواتف السودانية. كذلك، كانت شبكة الانترنت مقطوعة، بحسب فرانس برس.

وتقول رويترز إنه مع فرض السلطات قيود على الإنترنت وخطوط الهاتف، سعى معارضون إلى التعبئة للاحتجاج باستخدام المنشورات والرسائل النصية القصيرة والكتابات على الجدران والتجمعات في الأحياء.

(د ع)