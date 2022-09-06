انطلاق الاحتفال بالذكرى الرابعة لتأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

شارك في الاحتفالية الرئيسان المشتركان للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد وعبد حامد المهباش وأعضاء الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، وأعضاء من الأحزاب السياسية، وقوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية، وعدد من شيوخ ووجهاء العشائر، ووالدة الشهيد فرهاد شبلي، شيرين عمر.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قدمت بعدها الفرقة النحاسية عرضاً موسيقياً، تلاه كلمة من قبل الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، باللغتين العربية والكردية من قبل عبد حامد المهباش، وبيريفان خالد.

المهباش خلال كلمته بكافة المشاركين وقال "أحييكم جميعاً أجمل التحية في هذا الصباح، وأرحب بكم أحر الترحيب في هذا اليوم المميز من تاريخ سوريا، إنه يوم الذكرى الرابعة لتأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وتستمر فعالية الاحتفال بكلمة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي.

(كروب/خ)

ANHA