انطلاق العام الدراسي 2021/2022 في شمال وشرق سوريا

وانطلق اليوم العام الدراسي الجديد، بعد أن أعلنت هيئة التربية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن الدوام المدرسي يبدأ، في يوم الأحد 12 أيلول 2021، في حين كان الدوام الإداري في المدارس قد بدأ بتاريخ 5 أيلول 2021.

واستقبلت المدراس، 834355 ألف طالب/ة من مختلف المراحل الدراسية.

في حين افتتحت الهيئة هذا العام 19 مدرسة ثانوية للأفرع المهنية (التجارة، الصناعة، الزراعة والصحة) متوزعة في مختلف مناطق إقليم الجزيرة لأول مرة.

هذا ويدرس الطلبة في شمال وشرق سوريا، المنهاج المدرسي بثلاث لغات رئيسة، يتكلم بها سكان المنطقة، وهي (الكُردية، والعربية، والسريانية)، إذ يتعلم كل مكوّن بلغته الأم.

(سـ)

ANHA