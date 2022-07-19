انطلاق اجتماع طهران بشأن سوريا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية بأن اجتماع طهران الذي يجمع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان، انطلق قبل قليل.

وبحسب التقارير التي سبقت الاجتماع فإن الاجتماع سيركز على الملف السوري بالإضافة إلى قضايا المنطقة والعالم.

وتسعى دولة الاحتلال التركي لأخذ الضوء الأخضر وعقد صفقة مع شركائها في حلف أستانا بشأن شن عدوان جديد على شمال وشرق سوريا، إلا أن تصريحات كل من قادة إيران وروسيا قبيل انطلاق الاجتماع أبدوا معارضتهم لهذا العدوان.

كما تسعى روسيا وإيران لحل الخلاف بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق.

وكانت الجولات السابقة لمسار استانا انتهت في غالبيتها بصفقات على حساب الشعب السوري، وأطلقت في بياناتها التهم للمشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا.

(ي ح)