انطلاق احتفالية يوم الـ8 آذار في مقاطعة الشهباء   

توجه منذ ساعات الصباح الآلاف من أبناء مقاطعة عفرين و شهباء إلى مكان احتفالية الـ8 آذار في قرية معرة المسلمية بناحية الأحداث للمشاركة في الاحتفالية.

وبدأت الاحتفالية بمسيرة لاتحاد المرأة الشابة من الشارع الرئيسي لمعرة المسلمية بناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء إلى مكان الاحتفالية، حيث حملت النساء الطبول، مرددات الشعارات التي تُحي مقاومة المرأة.

وزُينت ساحة الاحتفالية بصور المناضلات" آرين ميركان، وبارين و الوالدة عقيدة و هفرين خلف، بالإضافة إلى صور المناضلات في مقاومة العصر ووحدات حماية المرأة.

كما رُفعت أعلام مؤتمر ستار، واتحاد المرأة الشابة، وصور القائد عبدالله أوجلان، وما ميز الاحتفال هذا العام ارتداء النسوة الزي الكردي الفلكلوري، ووضع الوشاح من التراث الكردي الذي ترتديه مقاتلات وحدات حماية المرأة على رؤوسهن .

وتحت شعار " نضالنا حرية مقاومتنا نصر" انطلقت قبل قليل احتفالية يوم المرأة العالمي بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم قُرأت توجيهات القائد عبدالله أوجلان بخصوص الـ8 آذار.

بعدها تمت قراءة رسالة مؤتمر ستار لليوم العالمي للمرأة من قبل الإدارية زلوخ سيدو، وستلقي الإدارية ناريمان حسين كلمة باسم اتحاد المرأة الحرة في الشهباء.

وستتسمر الاحتفالية بتقديم فرقة الشهيدة مزكين التابعة للهلال الذهبي فقرات غنائية، ومن ثم

تقوم فرقة الشهيدة بارين التابعة للهلال الذهبي بتقديم مسرحية بعنوان" المرأة هي حياة، فلا

تقتلوها"، وسوف تتخللها فقرات رقص لفرقة الشهيدة فيان صوران.

(كروب)

ANHA