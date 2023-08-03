انطلاق أعمال مؤتمر مجلس الإدارة الذاتية لشنكال في العاصمة العراقية

تحت شعار “الإدارة الذاتية ضمان لحقوق المكونات في العراق” انطلقت اليوم في العاصمة العراقية بغداد أعمال مؤتمر مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في فندق بغداد قاعة “الأقواس”.

وشارك في المؤتمر لجانب ممثلي الإدارة الذاتية لشنكال، شخصيات سياسية عراقية، بالإضافة إلى ضيوف من مختلف المكونات العراقية والطوائف (الكرد – العرب – التركمان – المسيحيين– الشيعة – السنة) بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب الكردية والعراقية.

وبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقتها الرئيسة المشتركة للجنة الدبلوماسية في الإدارة الذاتية لشنكال، غزال رشو، رحبت فيها بالحضور، وأشارت لدواعي انعقاد المؤتمر.

وتحدث الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية لشنكال، نايف شمو، عن الجرائم التي ارتكبتها مرتزقة داعش بحق الإيزيديين، مؤكداً على أن المجتمع الإيزيدي لايزال يعاني من آثار تلك الجرائم واليوم يشهد تكاتفا ومقاومة ضد كل من يحاول المساس بالمجتمع الإيزيدي.

وأشاد شمو بوقفة الجميع (الإسلام، المسيحيين، الشبك، التركمان وغيرها) إلى جانب المجتمع الإيزيدي.

فيما قال الناطق باسم مؤسسة عوائل الشهداء في شنكال، حمد بشار، أن بعض الدول الغربية لم تنصف المجتمع الإيزيدي الذي تعرض لأبشع جرائم العصر، وأكد على أن هذا المجتمع يعاني اليوم من مؤامرات خطيرة تتمثل بتركيا وجهات أخرى.

وأكد أن الإسلام بريء من جرائم داعش ولم تمثل الإسلام يوماً بل كانت تمثل مخططات لتدمير نسيج المجتمع العراقي.

ويستمر المؤتمر بإلقاء الكلمات وعرض سنفزيون عن الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق أهالي شنكال.

ووفقاً للجنة التحضيرية يشهد المؤتمر عدة محاضرات تسرد واقع الإبادة، ومراحل ما بعد الإبادة، وكذلك ما يتوجب العمل عليه اليوم، قبل أن ينتهي المؤتمر ببيان ختامي.

(ف)