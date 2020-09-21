انطلاق أعمال مؤتمر اقتصاد المرأة في شمال شرق سوريا

وتأتي المؤتمر بهدف مناقشة أعمال اقتصاد المرأة وتنميتها وأهمية المشاريع الاقتصادية التي أنجزت وتمكين المرأة نفسها اقتصاديًا.

وبمشارك في المؤتمر 80 مندوبة في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى ممثلات عن المؤسسات المدنية في قامشلو انطلق اعمال مؤتمر اقتصاد المرأة.

وزُينت قاعة المؤتمر بصور الشهيدات اللواتي استشهدن في ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا وباكور كردستان أمثال ليلى آكري، هفرين خلف، الأم عقيدة، زهرة، هبون، والأم أمينة.

وتتضمن أعمال المؤتمر قراءة توجيهات القائد بصدد حرية المرأة وتنظيمها، من ثم قراءة التقرير السنوي لمدة عامين والنقاش عليها لاقتصاد المرأة، تقييم الوضع السياسي والتنظيمي.، قرارات ومخطط لتشكيل جدول للعمل.

أعمال المؤتمر بدأ بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقت كلمة الافتتاحية من قبل منسقية مؤتمر ستار هدية شمو رحبت بالحاضرات وباركت انعقاد المؤتمر على جميع النساء وقالت إن المرأة أساس المجتمع والاقتصاد منذ القديم ولا زالت قائدة فيها.

وأضافت: حاربت الأنظمة المستبدة النساء من جميع النواحي وبشكل خاص من الناحية الاقتصادية، حيث أن السياسة التي تتبعها تلك الأنظمة والرأسمالية على المرأة قمعية، لكن في شمال وشرق سوريا حاربت المرأة كل تلك السياسات وشكلت اقتصاد خاص بها وانعقاد هذا المؤتمر خير دليل على ذلك".

في ختام الحديث عاهدت هدية شمو منسقية مؤتمر ستار بالسير على خطى الشهيدات اللواتي ناضلن وقاومن وقدمن أرواحهن في سبيل تحرير المرأة بكافة النواحي قائلة "لأننا نمضى على فكر وفلسفة قائد أوجلان سنسعى لتحرير جميع النساء من جميع النواحي وبشكل خاص من الناحية الاقتصادية لمكين اقتصاد المرأة".

وتمنت هدية شمو أن تخرج المؤتمر بقرارات هامة تحمل بداخلها نمو اقتصاد المرأة والنهوض نحو التطور.

وتستمر أعمال المؤتمر بالنقاش على الوضع السياسي والتنظيمي.

(س ع- ه ح)

ANHA