انطلاق أعمال منتدى مجلس شباب سوريا الديمقراطية

مع حلول الذكرى السنوية الـ 12 لبدء الأزمة السورية، نظم مجلس شباب سوريا الديمقراطية منتدىً بمشاركة الشبيبة في الأحزاب السياسية وحركة الشبيبة الثورية السورية.

وانطلقت أعمال المنتدى التي نظمت في مبنى مجلس وسوريا الديمقراطية بمدينة الحسكة، بكلمة افتتاحية ألقيت من قبل الرئيس المشترك لمجلس شباب سوريا الديمقراطية زانا مصطفى.

تطرق مصطفى في كلمته إلى دور الشبيبة في قيادة الثورات، وقال: "في كل الثورات التي حصلت في العالم والتي قادتها الشعوب بهدف نيل الحرية وتحقيق المساواة، كان للفئة الشابة دوراً بارزاً فيها، والأزمة السورية أيضاً، بدأتها الشبيبة، ولكن بسبب التدخل الخارجي وتسييسها، انحرفت عن هدفها الأساسي".

ونوّه "من المهم جداً، التطرق لدور الشباب وكيفية الوصول إلى حل وتحقيق مطالب الشعب السوري، ومن المهم الحديث عما قبل بدء الأزمة وأبعادها وأسبابها".

مضيفاً "أعباء هذه الأزمة هي مسؤولية الجميع، ويجب العمل من أجل الوصول إلى حل. كما يقع على عاتق الفئة الشابة بشكل عام العمل من أجل سوريا وشعبها، والوصول إلى حل سياسي لكافة المكونات، بعيداً عن الانتماءات الحزبية".

ثم بدأت أعمال المنتدى، بمناقشة المحور الأول من ضمن المحاور الثلاث الأساسية، الذي جاء تحت عنوان "المرحلة التاريخية لسوريا ما قبل تولي النظام السوري للحكم، وفترة حكم النظام السوري بقبضته الحديدية وقمع الحريات وضع الشبيبة إبان تلك المرحلة".

أما المحور الثاني، فسيكون عن "ثورة الـ 15 من آذار، بدايتها وريادة الشبيبة لها، وتأثيرات القوى الخارجية والعالمية، ودور الشباب في قيادة ثورة الـ 19 من تموز وحتى الآن".

فيما سيكون المحور الثالث عن "دور مجلس شباب سوريا الديمقراطية في قيادة الشباب للوصول إلى الحل السوري- السوري".

ومن المقرر أن تنتهي أعمال المنتدى ببيان ختامي للرأي العام من قبل المشاركين.

(آ أ/ م ح)

ANHA