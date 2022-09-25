انطلاق أعمال منتدى الحماية الجوهرية لاتحاد المرأة الشابة بمدينة الحسكة

يعقد اتحاد المرأة الشابة في هذه الأثناء، منتدى الحماية الجوهرية على مستوى شمال وشرق سوريا، في صالة سردم بمدينة الحسكة، وذلك تحت شعار "بحرب الشعب الثورية تحمي المرأة الشابة ذاتها وتحطم العنف والاحتلال".

ويشارك في المنتدى نحو 60 شابة من مختلف أنحاء شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى عضوات مؤتمر ستار والمرأة الشابة، ووحدات حماية المرأة (YPJ).

وحسب برنامج المنتدى، والذي كشفت عنه اللجنة التحضرية، فإنه يتضمن محورين رئيسين، هما (الحماية الجوهرية وما أهميتها لدى المرأة الشابة)، أما المحور الثاني فيناقش (ضد الاغتصاب، والعنف والاعتداء الحماية الجوهرية، ضد العمالة والفحوش "دعارة" الحماية الجوهرية، وطرق الحل).

وتستمر أعمال المنتدى بمناقشة المحورين.

(ه إ/ي م)

ANHA