انطلاق أعمال ملتقى روجآفا الثالث للفنون التشكيلية في مدينة الطّبقة

تحت شعار "تنوعنا مصدر جمالنا وقوتنا، معاً لنجعل الفن ربيع قلوبنا"، انطلقت صباح اليوم، أعمال الملتقى في مدينة الطبقة على ضفاف بحيرة الفرات وبمشاركة عدد من الفنّانين التشكيليين والرسامين وأعضاء من هيئة ولجان الثقافة وعدد من الضيوف من المؤسسات المدنية.

بدأ الملتقى بالوقوف دقيقة صمت، تلتها عدّة كلمات، منها كلمة نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الطبقة عبد العزيز العسكر، رحّب من خلالها بالحضور، وقال: "إنّ هذا الملتقى رسالة محبّة وسلام للعالم وتعريف بالإرث الحضاري والتنوع الثقافيّ في المنطقة".

وأردف العسكر: "نذكر خلال هذا الافتتاح شهداءنا الذين قدّموا أعظم التضحيات في سبيل الحرية، ويعتبر شعار هذا العام للملتقى متناغماً ومنسجماً مع تطلعات مكونات شعب شمال وشرق سوريا، ويعبّر عن نسيج المكونات ضمن إطار واحد كلوحة فسيفسائية متنوعة الألوان، تبرز التعايش المشترك في المنطقة".

ثمّ اختتم الافتتاح بتجوّل الحضور بين الفنّانين الذين باشروا أعمالهم الفنية ورسوماتهم ومحاكاتها لواقع الإنسان ضمن مناطق شمال وشرق سوريا.

والجدير بالذكر أنّ المرحلة الأولى من الملتقى عبارة عن ورشة عمل من تاريخ اليوم حتّى ١١ أيّار الجاري، يقوم المشاركون بتحضير أعمالهم ولوحاتهم خلال هذه الفترة، وسينتقل الملتقى إلى مدينة قامشلو بتاريخ ١٨ أيار الجاري لاستكمال المرحلة الثانية عبر المعرض السنوي الرابع الذي سيحتضنه مدرّج محمد شيخو للثقافة والفن.

(ع ص - س ك/إ)

ANHA