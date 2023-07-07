انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير للمنتدى الدولي حول معاهدة لوزان 1923

بدأت قبل قليل، أعمال اليوم الثاني والأخير من المنتدى الدولي حول معاهدة لوزان، الذي جاء برعاية مركز روجآفا للدراسات الاستراتيجية (NRLS)، بمشاركة أكثر من 150 شخصية ضمت سياسيين، باحثين أكاديميين، من شمال وشرق سوريا، وكردستان، والعالم، بين مشارك بشكل شخصي، وآخرين عبر تطبيق الفيديو زوم.

عقب 3 جلسات في اليوم الأول تناول فيها المشاركون في 9 محاور رئيسة "الوضع السياسي في المنطقة قبل معاهدة لوزان، قراءة تاريخية للاتفاقيات التي عقدت بحق الكرد في القرن العشرين، معاهدة لوزان وتداعياتها"، يتطرق ويتناقش اليوم المشاركون عبر 7 محاور رئيسية لـ "الوضع الحالي للكرد والتحديات التي يواجهونها، سبل مواجهة حرب الإبادة التي تستهدف الشعب الكردي، كيفية تجاوز لوزان والحل الأمثل للقضية الكردية والمنطقة".

(أم)

ANHA