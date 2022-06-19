انطلاق أعمال اليوم الثاني لمؤتمر حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الـ9

بدأت قبل قليل أعمال اليوم الثاني لمؤتمر حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، الذي انطلق يوم أمس في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا بحضور 700 مندوب/ة عن أعضاء ومكاتب وممثليات الحزب في شمال وشرق سوريا وكردستان وأوروبا.

تناول المؤتمر في يومه الأول "كلمة للرئاسة المشتركة للحزب، كلمات لمجلس عوائل الشهداء، كلمة لفدرسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا، كلمة مؤتمر ستار، مجموعة من برقيات التهنئة، قراءة التقرير العام للحزب عن الدورة الفائتة ومناقشته، شرح الواقع السياسي وما يشهده العالم وسوريا وكردستان بشكل خاص".

ووفق اللجنة التحضيرية فإن المؤتمر، سينهي أعماله اليوم حسب البرنامج الموضوع، وسيتناول المؤتمرون "مناقشة الوضع التنظيمي للحزب خلال الدورة الفائتة، المصادقة على النظام الداخلي، انتخاب رئاسة مشتركة ومجلس للحزب، انتخاب لجنة الانضباط".

ويواصل المؤتمر أعماله مغلقا أمام وسائل الإعلام.

(أم/م)

ANHA