انطلاق أعمال اليوم الثاني للقاء حلب التشاوري

تستمر أعمال اليوم الثاني للقاء حلب التشاوري المنظم من قبل منتدى حلب الثقافي، والمنعقد تحت شعار "سوريا إلى أين !!"، وذلك في صالة ستار لايت الواقعة في منطقة الشقيف بمدينة حلب، بحضور 35 مندوباً وشخصية من مختلف المدن والمناطق السورية.

بحسب القائمين على اللقاء، فإن اليوم الثاني سيبدأ بفتح باب النقاشات أمام الحاضرين حول محور "اللا مركزية"، حيث سيدير الجلسة ديوان مؤلف من الرئيس المشترك لمنتدى حلب الثقافي أحمد بيرهات، والناشطة المدنية ياسمين العينية وعضوة مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية فاطمة الحسينو.

من المقرر بعدها أن يتم التجهيز لطاولة مستديرة للنقاش حول عنوان اللقاء "سوريا إلى أين !!" كسؤال أساسي مطروح أمام المشاركين في اللقاء التشاوري، وذلك لإبداء آرائهم بخصوص مستقبل البلاد وفق السيناريوهات المطروحة والمشاريع المثلى لإنهاء الأزمة السورية.

في ختام اليوم الثاني سوف يصدر المشاركون جملة من المقترحات والقرارات ضمن بيان ختامي، سيتم الإعلان عنه في نهاية اللقاء.

(كروب/ س ر)

ANHA