انطلاق أعمال القمة الثلاثية بين قادة العراق ومصر والأردن .. مصر بوابة لتصدير النفط العراقي

وانطلقت أعمال القمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي وملك الأردن عبدالله الثاني، في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في آذار/مارس 2019.

30 عاماً من الانقطاع

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الزيارة التاريخية للسيسي إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً، تأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومة وشعباً، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

التصدي لتحديات المنطقة

وتأتي مشاركة الرئيس المصري في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، في إطار البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر كذلك أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس المصري مع رئيس الوزراء العراقي، لبحث العلاقات بين البلدين التي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

لقاء مصري - أردني

وسيعقد الرئيس المصري لقاء مع العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

زيارة تاريخية

وقال الدكتور غالب الدعمي، رئيس قسم الصحافة بجامعة أهل البيت في العراق، إن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هي زيارة عربية تاريخية، مشيراً إلى أن مصر تمثل ثقلاً عربياً كبيراً، ومارد صناعي مقبل، ومنتج زراعي كبير، وخبرات كبيرة، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت أن توفر الكهرباء بعدما كان هناك عجز، والآن تصدر الكهرباء، كما تصدر إلى معظم أوروبا المواد الغذائية والخضروات والفواكه.

بوابة جديدة للعراق

وأوضح "الدعمي" في تصريح خاص لوكالة أنباء "هاوار" أن مصر دولة كبيرة بثقلها العربي ويمكن أن تكون بوابة أخرى للعراق عن طريق تصدير النفط العراقي والغاز من خلالها، وبالتالي فهو طريق جديد للعراق، ومحور عربي جديد، وبداية عودة العراق للصف العربي بعد تأثره عام 1990 إثر غزو الكويت.

وأكد "الدعمي" أن ما يجري هو قمة عربية حقيقة واعدة للثقل الكبير الذي يمثله البلدان، كما أن وجود الأردن كحلقة وصل عربية مؤكد سيخرج من هذه الزيارة بالفائدة على الجميع مصر والعراق والأردن.

(ح)

ANHA