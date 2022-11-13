انطلاق أعمال المؤتمر الثاني لحركة حرية المرأة الإيزيدية في شنكال

ويأتي المؤتمر بالتزامن مع الذكرى السابعة لتحرير شنكال من مرتزقة داعش، وذلك ضمن جهود حركة حرية المرأة الإيزيدية (TAJÊ) لاتخاذ خطوات جديدة لتوسيع تنظيمها.

ويحضر المؤتمر المنعقد في هذه الأثناء بناحية سنونى في قضاء شنكال، حوالي 250 عضوة من المكونين الكردي والعربي، حيث كان من المقرر أن تنضم نساء من مخيم مخمور للاجئين، لكن حسب ما نقلت وكالة روح نيوز، فإن الحواجز العراقية "لم تسمح لمندوبات المخيم بدخول قضاء شنكال".

وبدأت أعمال المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت نعمة إلياس كلمة الافتتاح باسم "حركة حرية المرأة الإيزيدية"، رحبت خلالها بكافة الحاضرات، وخاصة النساء من المكون العربي، وقالت: "نقدم التهاني على مرور سبعة سنوات على تحرير قضاء شنكال من مرتزقة داعش، كما نتقدم بالتعازي لكافة المقاتلين في قوات الدفاع الشعبي، ووحدات المرأة الحرة-ستار، وقوات غرب كردستان، كما نهنئ القائد عبد الله أوجلان بانعقاد المؤتمر الثاني لحركتنا، بفضل أفكاره وفلسفته، نحن أقوياء اليوم"

وأكدت "أننا من خلال هذا المؤتمر نسعى لإيصال صوتنا للعالم".

وأضافت نعمة "إن المؤامرات التي تحاك ضدنا لم تنتهِ، واليوم نرى استمرار تعاون حزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية المحتلة وهجماتهما ضدنا، لذلك نحن بحاجة إلى زيادة تنظيمنا".

ويستمر المؤتمر بانتخاب ديوان ومتابعة أعماله وفق برنامجه.

(ي م)