انطلاق أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد النسائي السرياني

وحضر المؤتمر الرابع المنعقد في هذه الأثناء بصالة السلام في مدينة قامشلو، ممثلات عن هيئات ومؤسسات الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عضوات منسقية المرأة لشمال وشرق سوريا ومؤتمر ستار، وقوات حماية نساء بيث نهرين، وهيئة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، والرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، نظيرة كورية

وعلقت في صالة المؤتمر، صور شهيدات قوات السوتورو- المرأة، وأعلام الاتحاد النسائي السرياني في سوريا.

وحسب برنامج المؤتمر، فإنه سيتضمن إلقاء كلمة ترحيبية من قبل مسؤولة تنظيم الاتحاد النسائي السرياني في سوريا إلهام مطلي، وكلمة باسم عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، تاز باشا، وعدة كلمات باسم الوفود المشاركة في المؤتمر.

كما ومن المقرر أيضاً قراءة أعمال الاتحاد خلال العامين المنصرمين، ومناقشة النظام الداخلي للمصادقة عليه، وعرض سنفزيون عن مجمل أعمال الاتحاد خلال العامين المنصرمين، وانتخاب رئاسة مجلس الاتحاد.

(كروب/ي م)

ANHA