انطلاق أعمال المؤتمر الرابع لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة

ويحضر فعاليات المؤتمر الرابع لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم والرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر، وممثلون عن الإدارة الذاتية في إقليمي الجزيرة والفرات ومناطق الشهباء، وممثلون عن مجلس العدالة الاجتماعية.

وعُلّقت في صالة المؤتمر صور الشهداء الحقوقيين، أمثال المحامي الشهيد طاهر ألجي، والمحامية الشهيدة أيبرو تميت وشرناس أمد، والمحامي أيتاج أونل.

ومن المقرر أن يناقش المجتمعون النظام الداخلي وأبرز أعمال الاتحاد في الفترة المنصرمة.

(كروب/أ ب)

ANHA