انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني للأديان والمعتقدات

انطلقت، الآن، في مدينة الحسكة، أعمال المؤتمر الدولي الثاني للأديان والمعتقدات، برعاية ملتقى أديان ومعتقدات ميزوبوتاميا في شمال وشرق سوريا، تحت عنوان "بأخوة الأديان نرتقي بالقيم الإنسانية".

وعلّق في صالة المؤتمر، يافطات عدة كتب عليها آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، كـ "إنني أبلغ من العمر خمسة وسبعين عاماً وها أنا أنضم إلى شهداء كردستان، لقد هزمت 'ديرسم' ولكن سيحيا الكرد وتحيا كردستان، سيثأر الفتيان الكرد وليمت الظالمون الكذابون (سيد رضى برزنجي)"، و "لن تبلغ من الدين شيئاً حتى توقّر جميع الخلائق (محي الدين بن عربي)"، و "طوبى لصانعي السلام (عيسى عليه السلام)"، و "الحكماء يأبون التطرف(الطاوية)"، و"عليك بحسن العشرة مع الخلق والموافقة لهم مع حدود الشرع (الشيخ عبدالقادر الكيلاني)"، و"ما وصل من وصل إلا بالأدب وانقطع من انقطع إلا بترك الأدب (الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي)"، و"فكّر حسناً وقُل حسناً واعمل خيراً (الحكيم زردشت)"، و "من تعاليم المستنيرين ألا تقترف خطيئة وأن تفعل الخير وأن تظهر عقلك وأن تتبحر في أسمى الأفكار(البوذية)"، و "إن الله خلق اللسان لذكره وحمده لنطق الكلام والمهذب والمفيد وجعل لنا عقلاً لنتحكم فيه (الإيزيدية)".

ويحضر فعاليات المؤتمر الثاني لأديان ومعتقدات ميزوبوتاميا أكثر من 300 شخصية دينية، بين علماء دين، من مسلمين على اختلاف طرائقهم، وإيزيديين على اختلاف مذاهبهم، والمسيحيين على اختلاف طوائفهم، وزردشتيين، وباحثين وأكاديميين في الأديان والمعتقدات من شمال وشرق سوريا، وحلب ودمشق وجنوب كردستان وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال شورق سوريا وحركة المجتمع الديمقراطي والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما سيشارك العشرات من الشخصيات الدينية في المؤتمر الثاني إلى جانب الحضور عبر مداخلات فيديو مصورة وتطبيق زووم، من كردستان ودولة الشرق الأوسط والعالم.

أعمال اليوم الأول من المؤتمر، بدأت بالوقوف دقيقة صمت والدعوات، وكلمة افتتاحية باسم ملتقى أديان ومعتقدات ميزوبوتاميا في شمال شورق سوريا، من قبل عضو الملتقى حنا صومي.

رحّب صومي في كلمته بالحضور، وتطرّق إلى أهداف المؤتمر، وأهمية تنظيم هذه الفعاليات في ترسيخ السلم الأهلي والتعايش المشترك.

ويستمر المؤتمر بكلمة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي يلقيها نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الإدارة الذاتية ياسر سليمان.

ووفقاً لبرنامج المؤتمر، سيتم الاستماع إلى تحليلات وتوجيهات القائد عبد الله أوجلان حول الأديان والمعتقدات، وقراءة رسالة منظومة المجتمع الكردستاني KCK.

ويتضمن المؤتمر الدولي 4 جلسات رئيسة، يتناول فيها المشاركون، عبر محاضرات ومداخلات على مدار يومين، "أسس الإخاء، ودور المرأة في تعزيز أواصر الأخوة، ودور السياسة والإعلام في نهوض الدين لحل مشاكل المجتمع، والحلول والمقترحات لترسيخ الإخاء الإنساني".

وعقد المؤتمر الدولي الأول للأديان والمعتقدات، عام 2022 في شمال وشرق سوريا، تحت عنوان "معاً ننشر رسالة السلام".

(أ م/أ ب)

ANHA