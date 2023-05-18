انطلاق أعمال المؤتمر الأول لمجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا

انطلقت، قبل قليل، في مدينة الحسكة، أعمال المؤتمر الأول لمجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا، تحت شعار "بروح الشهداء سنطور حرب الشعب الثورية ونضمن حرية القائد آبو".

شارك في المؤتمر 1000 مندوباً/ـة، وممثلي مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، من الكرد والعرب والسريان، بالإضافة إلى مشاركة عضوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، نوروز أحمد، والرئيسة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آسيا عبد الله، والرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي، روكن أحمد، وغريب حسو.

انطلقت أعمال المؤتمر بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بكلمة افتتاحية ألقتها الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آسيا عبد الله، تطرقت في مستهلها إلى العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وقالت: "العزلة هي على جميع الشعوب الداعية للحرية والمناهضة للسياسات الاستعمارية".

مؤكدة أنها (العزلة) تهدف لإبادة الشعب الكردي وصهر ثقافته وكل مكونات المنطقة.

أشارت آسيا عبد الله إلى مقاومة شعب شمال وشرق سوريا ووصفتها بالتاريخية، وتابعت: "منذ بداية الثورة في شمال وشرق سوريا، وبفضل تضحيات الشهداء الأبرار الذين دفعوا الغالي والنفيس لأجل حماية مكتسبات ثورتهم، وبفضل مقاومة رفيقاتنا الشهيدات اللواتي رفضن الانحناء أمام الأعداء ودافعن عن أرضهن بإرادة وإصرار؛ بهدف تحرير جميع النساء من الاضطهاد، أصبحت هذه الثورة تاريخية".

كما تطرقت إلى هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، وقالت: "الاحتلال التركي ومرتزقته يريدون إضعاف إرادة مكونات شمال وشرق سوريا وفرض الفكر السلطوي وسلب أراضينا التي رويت بدماء الشهداء الأبرار".

وجددت آسيا عبد الله في ختام حديثها، العهد للشهداء بالسير على خطاهم وتحقيق آمالهم وحماية مكتسبات شمال وشرق سوريا، مؤكدة أن "كل الكلمات لا تصف عظمة الشهداء الأبرار، حتى المدح لا يفي عظمتهم وتضحياتهم التي سطّرت تاريخ الشعوب".

هذا وتستمر أعمال المؤتمر بإلقاء الكلمات، إذ يلقي بعدها نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، حمدان العبد، كلمة باسم الإدارة الذاتية، لتلقي بعده عضوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، نوروز أحمد، كلمة باسم قسد، ثم ستلقي عضوة منسقية مؤتمر ستار، رمزية محمد كلمة.

ومن ثم ينتقل المؤتمر إلى مناقشة النظام الداخلي لمجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا والمصادقة عليه، وانتخاب رئاسة مشتركة للمجلس.

(م ح)

ANHA