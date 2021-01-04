انطلاق أعمال المرحلة الأولى من مشروع استجرار مياه نهر الفرات نحو الحسكة

ويعتمد المشروع على مرحلتين، الأولى هي صيانة خطوط جر المياه، والثانية هي صيانة المحطات الرئيسة الموزعة على طول الخط.

هذا وتعاني مدينة الحسكة وريفها من أزمة خانقة في الحصول على المياه، يتسبب بها الاحتلال التركي، بعد احتلاله لمحطة علوك للمياه في ريف سري كانيه، وقطع للمياه عن المدنيين.

المهندس المشرف على المشروع، لقمان موسى، أوضح أنه بعد أزمة المياه الخانقة التي حصلت في الحسكة وريفها وتحكم الاحتلال بضخ المياه من محطة علوك، ونتيجة الضرر الكبير الحاصل في الخطوط الواصلة من منطقة الصور في دير الزور إلى محطات المياه في مناطق جنوب الحسكة، ارتأت مديرية المياه في الإدارة الذاتية إيجاد الحلول وتوفير المياه للأهالي، وكان من أبرز الحلول مشروع استجرار مياه الفرات.

الموسى أشار إلى أن المشروع سيوفّر المياه لمئات الآلاف من المواطنين.

هذا وتشمل أعمال المرحلة الثانية صيانة محطات العلوة والـ 47 ومحطة الشدادي.

ولفت الموسى إلى أن الهدف الرئيس من المشروع هو إيجاد مصادر بديلة للمياه، على أعقاب التحكم المستمر لدولة الاحتلال التركي لضخ المياه من محطة علوك.

وحُددت المدة الزمنية المخصصة للانتهاء من المشروع بـ 3 أشهر، وفق القائمين عليه.

(ب د)

ANHA