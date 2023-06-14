انطلاق أعمال المنتدى الحواري في يومه الثاني

بدأت الآن أعمال اليوم الثاني للمنتدى الحواري المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، الذي يرعاه المؤتمر الدائم للفيدرالية اللبنانية، بالتعاون مع "رابطة نوروز الثقافية ومنتدى الشرق للتعددية، Demokrattia novus orao seclorum، RESILIENT BEIRUT".

ويشارك في أعمال المنتدى الحواري أكثر من 200 أكاديمي/ـة وباحث/ـة في المجال الحقوقي والسياسي، من أكثر من 10 بلدان في الشرق الأوسط والعالم "لبنان والعراق وتونس والسودان وفلسطين والأردن ومصر وجنوب أفريقيا وإيران وتركيا وشمال وشرق سوريا وكردستان على اختلاف مكوناتها".

وانطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات المنتدى الحواري، وتضمنت جلستين؛ الأولى تحت عنوان "الأزمة العالمية وتداعياتها على الشرق الأوسط"، والثانية "القيادة الشعبية والتحديات التي تواجهها".

اليوم الثاني والأخير للمنتدى، سيشهد جلستين (الثالثة والرابعة)، إلى جانب الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات.

والجلسة الثالثة بعنوان "أسس النهضة في الشرق الأوسط"، يتطرق فيها الحضور إلى "الثورة الفكرية والأخلاقية والأمة الديمقراطية، وثورة المرأة"، مع مشاهدة عرض سنفزيوني معدّ عن ثورة المرأة.

والجلسة 4 والأخيرة، تحمل عنوان "نحو شرق أوسط ديمقراطي"، سيتطرق المشاركون فيها إلى "ماهية الاستراتيجية المشتركة من أجل شرق أوسط ديمقراطي، وسبل العمل المشترك من أجل تحقيق الكونفدرالية الديمقراطية في الشرق الأوسط، سبل حل أزمة اللجوء في المنطقة وخاصة اللجوء السوري".

ووفق برنامج المنتدى سيختتم فعالياته اليوم ببيان ختامي.

(أ م/أ ب)

ANHA