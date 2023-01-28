انطلاق أعمال المنتدى الهندسي الفني الأول لشمال وشرق سوريا

برعاية هيئة الإدارات المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا وبالتعاون مع اتحاد غرفة المهندسين في شمال وشرق سوريا، ومركز الفرات للدراسات، ومركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية، جامعات روج آفا، والشرق، وكوباني، انطلقت فعاليات المنتدى الهندسي الأول لشمال وشرق سوريا بمشاركة 140 ممثلاً/ة من مؤسسات الإدارة الذاتية والمهندسين والأكاديميين.

ويهدف المنتدى إلى دعم دور التخطيط الحضري والإدارة الحضرية الرشيدة، في تكوين روئ واستراتيجيات، بهدف الوصول إلى قرى ومدن منظمة عمرانياً، والمساهمة في دعم دور فلسفة الأمة الديمقراطية في وضع نظام عمراني هندسي، يعبر عن هوية هذه الفلسفة، ومناقشة المشاكل التي تعترض عمل البلديات، وتطوير النظام العمراني، ونظام ضابطة البناء، والبحث في الحلول المناسبة لها، والتعريف بالميراث الحضاري العمراني لشعوب شمال وشرق وسوريا وكيفية الحفاظ عليه، وإيجاد قاعدة بيانات ومواد بحثية لدعم العمل الفني والهندسي ولتحقيق التفاعل الإبداعي.

وسيستمر المنتدى ليومين متتاليين، وسيتضمن البرنامج في اليوم الأول كلمة افتتاحية للمنتدى تلقيها عضوة اللجنة التحضيرية، إلهام مطلي، وكلمة لنائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، حمدان العبد وأخرى للرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس.

كما سيتم عرض فيلم وثائقي عن عمل البلديات الذي أعدته اللجنة التحضيرية، ثم البدء بالجلسة الأولى المعنونة بـ "واقع النظام العمراني" والتي ستديرها المهندسة البتروكيميائية والعضوة في اتحاد المهندسين، هيفي صلاح الدين حسن، وستتضمن ثلاثة محاور؛ الأول بعنوان "النظام العمراني في شمال وشرق سوريا" تلقيه المهندسة والإدارية في جامعة روج آفا ديالا يوسف، أما المحور الثاني بعنوان "الدور البيئي للنظام العمراني في التجمعات السكنية" تلقيه المهندسة الكيميائية والبيئية في إيطاليا، هيلن كارسون.

بينما المحور الثالث سيكون بعنوان "مكاتب التخطيط العمراني ودورها في حل مشاكل التعديات على المخططات التنظيمية في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة ووضع خطط ودراسات استراتيجية لمستقبل أفضل لمدننا وقرانا" تلقيه المهندسة في هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة، كوثر محمد، يليه مناقشة محتوى الجلسة من قبل المشاركين.

أما الجلسة الثانية فستديرها الرئاسة المشتركة لمعهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية، جيان محمد وعلي سيد سلو وهي بعنوان "القوانين الناظمة لعمل البلديات" وستتضمن ثلاثة محاور أيضاً "نظام ضابطة البناء" ويلقيه المهندس في جامعة روج آفا عبد الحليم إبراهيم، أما المحور الثاني بعنوان "اشتراطات البناء وشروط الحصول على الرخصة خارج المخططات التنظيمية للبناء السكني والصناعي والسياحي والزراعي"، تلقيه نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية في شمال وشرق سوريا، ميديا بوزان، أما المحور الثالث فعنوان "قانون مخالفات رقم "5" والوضع الاجتماعي والفكري وتأثيرها على عمليات البناء وتطبيق الأنظمة والقوانين" يلقيه المهندس المدني في هيئة الإدارات المحلية والبيئة بإقليم الجزيرة، شورشفان علي.

أما الجلسة الثالثة فبعنوان "تأثير البعد السياسي على النظام العمراني والهندسة السكانية" ويديرها الدكتور والرئيس المشترك لمنسقية جامعات شمال وشرق سوريا، عبد الإله مصطفى.

وتتضمن الجلسة أيضاً ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول بعنوان "سياسة الدولة السورية تجاه المنطقة التشريعات والقوانين الاستثنائية قيما يتعلق بملكية العقارات وآلية الشراء والبيع للعقارات ويلقيه الدكتور في القانون الدولي ـ مركز الفرات، فاضل محمد، والمحور الثاني بعنوان "عمليات التغيير في الهندسة السكانية والديموغرافية في المناطق المحتلة" تلقيه المهندسة العمرانية وعضوة مركز الدبلوماسية المجتمعية نورشان حسين، والمحور الثالث المعنون بـ "المستوطنات والمخيمات في شمال وشرق سوريا" يلقيه الدكتور في القانون الدولي ـ والرئيس المشترك لجامعة الشرق، حسن العيسى.

أما اليوم الثاني للمنتدى فسيتضمن جلستين حيث ستكون الجلسة الرابعة بعنوان "التراث العمراني للمنطقة وكيفية الحفاظ عليه ووضع نظام عمران يلائم فلسفة الأمة الديمقراطية" يديرها رئيس الجلسة الدكتور في الآثار بمركز الفرات، سليمان إلياس.

وستتضمن الجلسة ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول بعنوان "العمارة الطينية في المنطقة" يلقيه المهندس المعماري في مصر حنا نعيم حنا، المحور الثاني بعنوان "النظام العمراني الملائم لفلسفة الأمة الديمقراطية" يلقيه الرئيس المشترك لبلدية باتمان في باكور كردستان نجدات اتالاي، المحور الثالث بعنوان "التخطيط الحديث للمدن" يلقيه المهندس المدني ورئيس الدائرة الفنية في هيئة الإدارات المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا، أحمد خليل.

أما الجلسة الخامسة فهي بعنوان "تجارب بلديات والتطور التكنولوجي" تديرها نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة بإقليم الجزيرة، بيريفان عمر، وتتضمن أربعة محاور؛ الأول بعنوان "مناقشة تجربة البلديات في الإدارة الذاتية" يلقيه المهندس الميكانيكي والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج وريفها محمد خير شيخو، أما الثاني فسيتم مناقشة تجربة بلديات إقليم الباسك، بلدية غالداكو وبلدية أرنتريا من قبل المهندس المعماري في إقليم الباسك لينغو هرناندو والناشطة الاجتماعية والسياسية آزبيا أوتاغي، والمحور الثالث سيتم فيه النقاش على الطاقة والعمارة الذكية من قبل المهندس المعماري في جامعة روج آفا، خالد فتاح.

أما المحور الرابع فسيتم فيه مناقشة نظم المعلومات الجغرافية من قبل المهندسة المدنية ورئيسة قسم المكتب الفني في منبج، آلاء كسمو.

ومن المقرر أن تختتم أعمال المنتدى بجملة من المقترحات والوصول إلى بعض التوصيات والنتائج.

(م ح)

ANHA