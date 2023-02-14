انطلاق أعمال الملتقى السوري حول المؤامرة الدولية

برعاية حزب الاتحاد الديمقراطي، انطلقت قبل قليل، فعاليات (الملتقى السوري حول المؤامرة الدولية 15 شباط) التي طالت القائد عبد الله أوجلان، وذلك بمنتجع شتو في مدينة الحسكة.

وبمشاركة 150 مندوباً، وشخصيات سياسية وحقوقية من كافة المناطق السورية "حلب، دمشق، جبلة، اللاذقية، حمص"، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الشخصيات السياسية ورؤساء الأحزاب في شمال وشرق سوريا، ووجهاء العشائر العربية.

بدأت أعمال الملتقى بكلمة ترحيب من قبل عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، بروين يوسف، وعضو الهيئة التنفيذية للحزب سيهانوك ديبو، اللذين رحبا بالحضور، واستذكرا الضحايا الذين فقدوا حياتهم؛ جراء الزلزال.

بعد الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، تطرق سيهانوك ديبو إلى أهداف الملتقى، وقال: "نتذكر هذا اليوم في عام 1999 حيث حدثت المؤامرة على القائد، منذ 24 عاماً والمؤامرة مستمرة، نحن اليوم نعقد هذا الملتقى في منطقة تديرها الإدارة الذاتية؛ لنقول مرة أخرى أننا أمام واجب أخلاقي وإنساني يحتم علينا أن نتذكر تفاصيل هذه المؤامرة مع جميع أصدقاء الشعب الكردي الذين يؤمنون بأن حل القضية الكردية هو مستقبل تاريخ هذه المنطقة".

ومن ثم عُرِض سنفزيون يتطرق إلى حيثيات هذه المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان لينتقل الملتقى بعدها إلى المحاور.

ويناقش الملتقى محورين اثنين، حسب اللجنة التحضيرية؛ المحور الأول، يسلط الضوء على الأسباب والدوافع الإقليمية والدولية للمؤامرة الدولية وأبعادها، ويلقيه عضو هيئة التنسيق لحركة التغيير الديمقراطي، زياد وطفة، والباحثة في مركز فرات للدراسات جنار صالح، والناشط والكاتب السياسي السوري من دمشق، الدكتور أحمد الدرزي.

أما المحور الثاني، سيناقش سبل التصدي للمؤامرة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد ويلقيه الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم والرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة، سمر عبد الله، وعضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، بروين يوسف.

ومن المقرر أن تختتم أعمال الملتقى اليوم ببيان ختامي.

(كروب/ م ح)

ANHA