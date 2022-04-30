انطلاق أعمال الكونفرانس الثالث لوحدات حماية المرأة في الحسكة

وحضر الكونفرانس الثالث 400 عضوة ومقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة من مختلف المناطق في شمال وشرق سوريا، إلى جانب كافة قياديات الوحدات، من بينهن عضوتي القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، نوروز أحمد، وسوزدار ديرك، وممثلات عن هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومؤتمر ستار، وقوات حماية المجتمع – المرأة، بالإضافة إلى ممثلات عن قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش.

بدأ الكونفرانس أعماله في الصالة الثقافية لوحدات حماية المرأة، التي زُينت بصور شهداء الوحدات، وأعلامها الخضراء، وأعلام وحدات حماية الشعب (YPG) وقوات سوريا الديمقراطية (QSD)، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وتلاه إلقاء كلمة افتتاح أعمال الكونفرانس من قبل عضوة اللجنة التحضيرية تولين حسان، ثم كلمة لعضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، نوروز أحمد.

وبحسب برنامج الكونفرانس، سيتم إلقاء كلمة من قبل هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وكلمة لمؤتمر ستار، وقراءة التقرير السنوي لفعاليات وأعمال وحدات حماية المرأة، ومناقشة الوضع السياسي، والتنظيمي، وإعادة النظر في النظام الداخلي للوحدات وتعديله، والخروج بتوصيات.

ووحدات حماية المرأة التي أعلنت عن تأسيسها في الـ 4 من نيسان/ أبريل عام 2013، خلال كونفرانسها التأسيسي، عقدت كونفرانسها الثاني عام 2020.

وتستمر أعمال الكونفرانس بإلقاء كلمة من قبل عضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، نوروز أحمد.

(أم/ي م)

ANHA