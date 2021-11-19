انطلاق أعمال الكونفرانس الثالث لمجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة

ويعقد مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة، في هذه الأثناء، كونفرانسه الثالث في صالة جامعة روج آفا بمدينة قامشلو، تحت شعار" بنضال المرأة الحرة تتحقق العدالة الاجتماعية".

ويشارك في الكونفرانس الذي يسعى إلى تحقيق العدالة والحرية لكافة النساء في إقليم الجزيرة وشمال وشرق سوريا كافة، قرابة الـ 200 مندوبة وممثلة عن المنظمات والمؤسسات النسائية والحقوقية في إقليم الجزيرة.

هذا وزُيّنت صالة الكونفرانس، بصور شهيدات الحرية ويافطات كتب عليها "لا للاحتلال، لا لقتل المرأة، لا للانتحار"، العنف على المرأة هو العنف على المجتمع".

وبحسب اللجنة التحضيرية، فإن برنامج الكونفرانس سيتضمن "كلمة افتتاحية باسم مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة، وكلمة باسم عوائل الشهداء؛ لشرح الوضع الراهن من قبل عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، فوزة يوسف.

بالإضافة إلى قراءة تقرير مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة وتقييمه، وقراءة تقرير ورشة العمل لمناهضة العنف ضد المرأة والبيان الختامي.

وكان قد انعقد الكونفرانس الثاني لمجلس المرأة للعدالة الاجتماعية، عام 2018 في بلدة رميلان تحت شعار "المرأة خلاقة العدالة، لنضمن العدالة ونرتقي بها"، بمشاركة 350 عضوة من مختلف مناطق إقليم الجزيرة.

(كروب/ي م)

ANHA