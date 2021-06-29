انطلاق أعمال الكونفرانس التأسيسي الأول لاتحاد المرأة الإيزيدية

تحت شعار" بفكر الأمة الديمقراطية ستنتصر المرأة الايزيدية في روج آفا" يعقد اتحاد المرأة الايزيدية لروج آفا في هذه الأثناء كونفرانسهم الأول بحضور 300 امرأة إيزيدية من إقليمي عفرين والجزيرة.

كما ويشارك في الكونفرانس مُمثلات عن اتحاد المرأة الإيزيدية في حلب وشنكال وألمانيا.

ويعقد الكونفرانس في صالة ميتان الواقع في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، زُينت بصور شهداء ويافطات كتب عليها "بروح مقاومة المرأة الإيزيدية في روج آفا وكفاحها سنضمن تحرير المرأة الإيزيدية، المرأة الإيزيدية هي هوية المرأة الكردية".

أعمال الكونفرانس بدأت بالوقوف دقيقة الصمت، بعدها قدمت فرقة معلمي الديانة الإيزيدية مجموعة من " الأقوال الدينية" الخاصة بالإيزيديين.

ثم رحبت سعاد حسو الرئيسة المشتركة لاتحاد الإيزيديين لإقليم عفرين بالمشاركين وهنأت انعقاد كونفرانس اتحاد المرأة الإيزيدية على عموم المجتمع الإيزيدي في أنحاء العالم، وعلى القائد عبد الله أوجلان.

وتطرقت سعاد حسو إلى الفرمانات التي مر بها المجتمع الإيزيدي وبشكل خاص النساء اللواتي تعرضن لأبشع أنواع العنف، وقالت أيضاً: "بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان استطعنا أن نشكل قوى إيديولوجية نحمي فيها ديانتنا ونساءنا وأطفالنا من الصهر والإبادة".

وواصلت سعاد كلمتها بالقول: اليوم وبعدما استطعنا حماية مكتسبات ثورتنا وديانتنا وتشكيلنا لاتحاداتنا في روج آفا، سنخوض خطوة هامة جديدة على الصعيد النسائي الإيزيدي وهو تشكيل مجلس المرأة الإيزيدي لروج آفا خلال هذا الكونفرانس.

فيما بعد قرأت عضوة لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين، سيفين حسو، تعليمات القائد عبد الله أوجلان حول ضرورة تكاتف الشعب الكردي بأطيافه وقيادة المرأة الإيزيدية للثورة.

هذا ومن المقرر أن يلقى في الكونفرانس كلمة من قبل الإدارية في مجلس مقاطعة عفرين نوروز أحمد، وعضو منسقية مؤتمر ستار لإقليم عفرين عائشة محمود.

(كروب/س و)

ANHA