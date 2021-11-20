انطلاق أعمال الكونفرانس السابع لمجلس عوائل الشهداء في قامشلو

وبدأت أعمال الكونفرانس السابع لمجلس عوائل الشهداء ـ قامشلو، بحضور 200 مندوب ومندوبة، وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو.

وشارك في الكونفرانس أعضاء المجالس والمؤسسات المدنية والعسكرية, وزُينت الصالة بصور المناضلين والمناضلات مع العديد من مقولات القائد أوجلان، وصور شهداء مجزرة قامشلو التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي في الـ 9 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وأدت إلى استشهاد الجد والشخصية الوطنية يوسف كلو، وحفيديه مظلوم ومحمد كلو.

ويافطات كتب عليها، "سنبقى في الساحات حتى لو كلّف ذلك أعمارنا حتى يتحرر القائد، ويعود كل شبر من أرضنا المحتلة بدءاً من سري كانيه حتى عفرين".

وتتضمن أعمال الكونفرانس كلمات لمجلس عوائل الشهداء، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ومؤتمر ستار، كذلك سيعرض سنفزيون عن أعمال مجلس عوائل الشهداء، وقراءة رسالة القائد أوجلان لذوي الشهداء.

بالإضافة إلى قراءة تقرير عن الأعمال التي قام بها المجلس في العامين الماضيين، ثم سيتم تقييمها والنقاش حولها، ومن المقرر أن يختتم الكونفرانس بانتخاب رئاسة مشتركة جديدة لمجلس عوائل الشهداء.

هذا وبدأت أعمال الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت الأم, نجاح كلو, كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، ورحبت فيها بجميع المشاركين، وقالت "نستذكر في هذا اليوم جميع المناضلين والأحرار الذين ضحوا بحياتهم من أجلنا ونحيي نضالهم".

(كروب/آ)

ANHA