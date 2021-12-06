انطلاق أعمال الكونفرانس السابع لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطية

وبدأت أعمال الكونفرانس السابع لحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطية، في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان في مقاطعة قامشلو، بمشاركة 200 مندوب من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، وأيضاً من مدن حلب ودمشق.

وشارك في الكونفرانس أعضاء هيئات ومؤسسات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ووفد من قوات سوريا الديمقراطية الى جانب مشاركة جرحى الحرب. وزينت الصالة بأدوات تراثية تدل على ثقافة شعوب شمال وشرق سوريا.

وعُلقت يافطات كتب عليها "بثقافة والفن الديمقراطية نخلق فناً جميلاً"، "تبنّي ثقافة الأمة الديمقراطية هو تبنّي للشعوب"، "كل طفل على ثقافته وكل ثقافة على جذورها تنمو"، "الأطفال مستقبل ثقافة الأمة الديمقراطية"، "ثقافة الحياة الحرة تنسج بأيدي المرأة".

هذا، وبدأت أعمال الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم تم انتخاب ديوان مؤلف من 5 أعضاء؛ للإشراف على أعمال الكونفرانس. وبعدها ألقى الإداري في لجنة تحضير الكونفرانس، خليل تحلو، كلمة رحب فيها بكافة المشاركين.

وأشار إلى أن "حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطية استطاعت، بفضل تضحيات الشهداء، عقد الكونفرانس السابع الذي يوضح لكافة شعوب العالم، أن مناطق شمال وشرق سوريا ستبقى بثقافاتها وحضاراتها لتتجلى حقيقة الثقافة المشتركة المتعددة للمنطقة".

هذا وتتضمن أعمال الكونفرانس كلمات ممثلي الوفود المشاركة، وقراءة ومناقشة تقرير العمل والنظام الداخلي، وانتخاب الرئاسة المشتركة ومجلس حركة الثقافة والفن.

(آ)

ANHA