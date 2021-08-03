انطلاق أعمال الكونفرانس الرابع لاتحاد إيزيديي عفرين

وتحت شعار"تقوية تنظيمنا سيكون رداً على إبادة شنكال واحتلال عفرين"، انطلقت اليوم أعمال الكونفرانس الرابع لاتحاد إيزيديي عفرين.

الكونفرانس بدأ بالوقوف دقيقة صمت، وبعدها تم تشكيل ديوان من خمسة أشخاص لإدارة الأعمال، ثم تقديم فرقة للأطفال نصوص دينية.

ألقى بعدها الرئيس المشترك لاتحاد إيزيديي عفرين، مصطفى نبو، كلمة رحب فيها بالحضور، وتحدث عن المجازر التي مر بها المجتمع الإيزيدي خلال تاريخه.

وتابع "بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان استطاع المجتمع الإيزيدي النهوض من جديد، بعدما مرّ بفرمانات لمحوه، وحماية ديانته ومحاربة من يسعون إلى إبادته".

ونوّه مصطفى نبو إلى التشابه الكبير بين الجرائم التي ارتكبها داعش في شنكال وما تفعله تركيا ومرتزقتها بحق أهالي عفرين وطبيعتها وقتل سكانها الأصليين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الرد على مجزرة شنكال والجرائم التي تحدث في عفرين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته سيكون بتنظيم الصف.

ثم قرأت سيفين حسو، العضوة في الاتحاد، تعليمات القائد عبد الله أوجلان، التي تحدث فيها عن الإيزيديين والفرمانات التي مروا بها، وعن الطرق التي يستطيعون بها قيادة مجتمعهم إلى الحرية وكسر مخططات الدول والأطراف التي تسعى إلى إبادتهم.

وبعدها قرأت برقيات التهنئة لعقد الكونفرانس، التي أُرسلت من قبل "الإدارة الذاتية لشنكال واتحاد إيزيديي سوريا ومجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين ومجلس سوريا الديمقراطية ومجلس مقاطعة عفرين".

ثم عرض سنفزيون حول الفرمان الذي تعرض لها شنكال من قبل مرتزقة داعش عام 2014، والعدوان الهمجي التي استهدف فيه الاحتلال التركي ومرتزقته مقاطعة عفرين عام 2018، وقتلهم وتشريدهم لمئات الآلاف من أهلها وتغيير ديمغرافية المنطقة.

ويستمر الكونفرانس بإلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو.

(سـ)