انطلاق أعمال الكونفرانس الخامس لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة

انطلقت قبل قليل، أعمال الكونفرانس الخامس لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، بحضور 337 مندوب ومندوبة، وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن ببلدة رميلان.

شارك في الكونفرانس أعضاء المجالس والمؤسسات المدنية والعسكرية، وزُينت الصالة بصور المناضلين والمناضلات وصور القائد عبد الله أوجلان.

واللافت أن الحضور يرتدون أوشحة بصور القائد عبد الله أوجلان.

ويتضمن برنامج عمل الكونفرانس عدة كلمات منها؛ كلمة فدراسيون جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا، ومؤتمر ستار، والإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وقوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى عرض سنفزيون يتناول تقييمات القائد عبد الله أوجلان حول المسؤوليات المنوطة بذوي الشهداء.

كما من المقرر أن يتم قراءة تقرير عن أعمال المجلس في العامين الماضيين، وتقييمه والنقاش عليه، ليختتم الكونفرانس بجملة من القرارات وإصدار بيان ختامي.

(كروب/آ)

ANHA