انطلاق أعمال الكونفرانس الأول للمرأة في قوات حماية المجتمع المرأة

لتعزيز دور المرأة في مجال الحماية المجتمعية من كافة الهجمات الداخلية والخارجية وتنظيم دورها بشكل الأفضل في المجتمع، وإيجاد سبل للمعوقات التي واجهتها المرأة في مجال الحماية الذاتية، تعقد قوات الحماية المجتمع-المرأة كونفرانسها الأول على مستوى شمال وشرق سوريا، في بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو.

الكونفرانس انطلق بحضور62 عضوة من قوات حماية المجتمع، بالإضافة إلى حضور وفد من ممثلات عن مؤسسات الإدارة الذاتية ووحدات حماية المرأة YPJ.

بعد وقوف دقيقة صمت، تحدثت آسيا عبد الله منسقية مؤتمر ستار وهنأت الكونفرانس في شخصية الشهيدات اللواتي استشهدن في سبيل نيل لحرية وحقوق المرأة على جميع النساء اللاتي يُناضلن ضد جميع أشكال العنف والظلم.

وقالت آسيا عبدالله "تشهد كردستان في هذه المرحلة تطورات وأحداث متسارعة ومهمة، وهذه المرحلة بالنسبة للشعب الكردي هي مرجلة إثبات الوجود.

وأضافت: الأنظمة الرأسمالية التي كانت تنادي بالإنسانية والحرية الشعوب عكس ذلك، فهي تتحكم بالإرادة الشعوب وتفرض نظامها على الشعوب لخدمة مصالحها بعيدة عن حقوقها المشروعة، فخير مثال على ذلك، اليوم يعاني العالم بالأجمع من وباء كورونا التي عجز الأنظمة الرأسمالية عن إيجاد العلاج.

وتطرقت آسيا عبدالله إلى ثورة شمال وشرق سوريا التي لعبت المرأة فيها دوراً بارزاً فيها على كافة الأصعدة ونجاح التي حققتها بإرادتها.

وأنهت منسقية مؤتمر ستار آسيا عبدالله كلمتها إلى مقاومة حفتانين وبالقول: "انتصار حفتانين هو انتصار لعموم كردستان، لذا يستخدم الاحتلال التركي في هجمات الأسلحة المتطورة لكن برغمه مقاومة مقاتلي ومقاتلات أثبتت مرة أخرى بأن النصر سيكون حليف الشعب الكردي".

هذا ويتضمن برنامج الكونفرانس قراءة توجيهات القائد عبد الله أوجلان التي تتمحور حول الدفاع المشروع والحماية الذاتية، يليها قراءة التقرير السنوي والنقاش على وضعهن التنظيمي من قبل المندوبات، وقراءة النظام الداخلي والمصادقة عليه.

ومن المقرر أن يختتم أعمال الكونفرانس بجملة قرارات تصدر عن الكونفرانس.

(كروب/س و)

ANHA