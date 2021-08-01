انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للمجالس العسكرية  في قوات سوريا الديمقراطية

فعاليات الاجتماع انطلقت، قبل قليل تحت شعار "قوات سوريا الديمقراطية هي ضمانة لمكتسبات الثورة وتحرير المناطق المحتلة وحمايتها".

ويحضر فعاليات الاجتماع السنوي قادات قوات سوريا الديمقراطية وقادة المجالس العسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا، ووفد من التحالف الدولي، ومجلس سوريا الديمقراطية، وحزب سوريا المستقبل، وفد من المؤتمر القومي الكردستاني برئاسة عضو الهيئة التنفيذية أكرم حسو، مسؤولو الأحزاب مناطق شمال وشرق سوريا، ووجهاء العشائر الكردية والعربية، قوات واجب الدفاع الذاتي.

وتتخلل فعاليات الاجتماع السنوي كلمة للقيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية يلقيها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وكلمة قائد قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب الجنرال بولي تي كالفيرت (Paul t. calvert). وكلمة لمجلس سوريا الديمقراطية تلقيها الرئيس المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر، وكلمة باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يلقيها عبد حامد المهباش.

ومن المقرر أن تجري قوات سوريا الديمقراطية تقييما لأهم التطورات في العام الفائت، بالإضافة لمناقشة النظام الداخلي لقوات سوريا الديمقراطية.

(أ ب/م)

ANHA