انطلاق أعمال الاجتماع السنوي لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة

بهدف مناقشة وتقييم الأوضاع الصحية في إقليم الجزيرة، انطلقت اليوم، أعمال الاجتماع السنوي لهيئة الصحة بمشاركة 100 ممثل وممثلة عن المؤسسات الصحية في الإقليم، وممثلين عن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

ومن المقرر أن يناقش المجتمعون الواقع الصحي في إقليم الجزيرة، وأبرز الأعمال التي أنجزت خلال عام 2021، والمصاعب التي واجهتهم، وتداعيات إغلاق المعابر الحدودية على الواقع الصحي والإنساني، بالإضافة إلى وضع المخطط السنوي للعام القادم.

وبدأت فعاليات الاجتماع السنوي لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة، بكلمة من قبل الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، زلال جكر، التي قيّمت الأوضاع التي تشهدها المنطقة على الصعيد السياسي، بالإضافة إلى دور الكوادر الصحية في ثورة شمال وشرق سوريا.

وهنأت في بداية حديثها انعقاد الاجتماع على كافة الحاضرين والحاضرات، وقالت: "خلال أيام معدودة ونودع عام 2021 ونستقبل عاماً جديداً، لذلك يجب علينا تقييم أعمالنا من خلال هذه الاجتماعات ومناقشة نواقصنا لنتمكن من تلافيها في العام الجديد".

وأضافت "إن ما يميز ثورتنا ثورة شمال وشرق سوريا عن باقي الثورات، هو أن ثورتنا قامت على أساس نيل حريتنا أولاً وخلق نظام مستقر من خلال الإدارة الذاتية التي استطاعت أن تثبت نفسها ولشعبها أنها مشروع ديمقراطي ويعمل على دمقرطة المجتمع وتوحيد المكونات، وهذا هو سر انتصارنا إلى الآن".

ولفتت زلال جكر إلى الدور الريادي الذي يقع على عاتق الكوادر الطبية في ثورة شمال وشرق سوريا، وقالت "إن الكوادر الصحية هم جنود وما يميزهم هو أنهم يقومون بمداواة الجرحى ويبذلون قصارى جهدهم في مداواة المقاتلين ليدافعوا عن مقدسات وطنهم من جديد، كما أن الأطباء والكوادر الصحية يتعاملون مع الموت بشكل يومي، وقد ظهر ذلك جلياً خلال انتشار فيروس كورونا، إذ فقد العديد من الأطباء والممرضين حول العالم حياتهم".

ومن ثم ألقى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى كلمة أشار من خلالها إلى الروح الفدائية التي أبداها العاملون في المجال الصحي لمواجهة فيروس كرونا ومتحوره الجديد، رغم الإمكانيات البسيطة والحصار المفروض على شمال وشرق سوريا.

كما تطرق مصطفى إلى الإنجازات التي حققتها هيئة الصحة على مدار عام وبشكل خاص في إقليم الجزيرة، وقال: "إن الإدارة الذاتية استطاعت أن تحقق إنجازات عديدة واستطاعت أن تلبي حاجة المنطقة على الصعيد الطبي، ومنها إجراء عمليات القلب المفتوح، بالإضافة إلى افتتاح أول مركز لغسيل الكلى في مدينة قامشلو".

وعاهد جوان مصطفى في ختام حديثه المجتمع وعامة الشعب بتحقيق إنجازات أكبر خلال العام المقبل، وتلافي المعوقات والصعوبات التي واجهتها هيئة الصحة خلال 2021، وتابع "يجب أن نتحد مع شعبنا لتأمين مستلزماتهم، لأنه عندما يتحد الشعب مع الإدارة يستطيعون تحقيق الانتصارات، ونأمل بأن يكون عام 2022 عام تأمين جميع مستلزمات شعبنا المناضل".

وهذا وتستمر أعمال الاجتماع السنوي بقراءة التقرير السنوي المُعد من قبل هيئة الصحة في إقليم الجزيرة والمناقشة عليه، ومن المزمع أن ينتهي الاجتماع بإصدار القرارات.

(م ح/ آ)

ANHA