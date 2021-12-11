انطلاق أعمال الاجتماع الختامي للجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا

وانطلقت، منذ قليل، في مدينة الحسكة، أعمال الاجتماع الختامي للجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماع لشمال وشرق سوريا، في صالة سردم بمدينة الحسكة، بحضور كامل أعضاء اللجنة الموسعة المؤلفة من 157 عضو/ة، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأحزاب السياسية، وحركات الشبيبة، والحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في المنطقة.

وجاء الاجتماع، بعد تشكيل الإدارة الذاتية في الـ 15 من تموز العام الجاري، لجنة مصغرة، مؤلفة من 30 عضو/ة، للعمل على إعداد مسوّدة للعقد، ومناقشتها خلال جلسات موسعة مع مجتمع شمال وشرق سوريا.

هذا، ويستمر الاجتماع في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، حالياً مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

(أم)

ANHA