بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لهجوم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على منطقة سري كانيه/ رأس العين، ومقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلتيْن، عقدت رابطة "تآزر" للضحايا بالتنسيق مع منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، "المنتدى السنوي الأول للضحايا في شمال سوريا".

المنتدى الذي ينعقد في صالة زانا بمدينة قامشلو، يهدف إلى تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان في منطقة سري كانيه ومقاطعة كري سبي المحتلتين، ومناقشة آليات العدالة المتوفرة محلياً ودولياً، بحثاً عن حلول ومقترحات لصون حقوق النازحين والمهجرين قسراً من المناطق التي تحتلها تركيا.

يشارك في المنتدى حقوقيون ومحامون وكتّاب من شمال وشرق سوريا، إلى جانب مكتب شؤون اللاجئين والنازحين في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ولجنة مهجري سري كانيه.

حسب اللجنة التحضيرية، فإن برنامج المنتدى يتضمن عرض فيلم عن "تقويض التعايش والسلام في سري كانيه وكري سبي"، بالإضافة إلى مناقشة محوريْن رئيسين هما كل من (حالة حقوق الإنسان في مناطق سري كانيه وكري سبي)، (آليات العدالة المتوفرة محلياً ودولياً).

المحور الأول يلقيه الحقوقي ومسؤول العلاقات في لجنة مهجري سري كانيه، جوان عيسو، والحقوقية من مقاطعة عفرين المحتلة والباحثة في منظمة pêlضمن مشروع "انتهاكات حقوق الملكية في مناطق سري كانيه وكري سبي وعفرين"، سوسن رشيد، والرئيس المشترك لمكتب شؤون اللاجئين والنازحين للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد، والكاتب والمحامي شورش درويش.

أما المحور الثاني فيركز على الحوار الفعال بين الضحايا حول آليات العدالة المتوفرة في السياق السوري، يلقيه الصحفي والناشط الحقوقي وعضو مجلس إدارة منصة سري كانيه ومنصة قمح وزيتون محي الدين عيسو، والمدرب الدولي في مجال المناصرة عبد السميع عبدالله، والقاض السابق والمستشار القانوني، رياض علي.

يشار إلى أن رابطة تآزر هي رابطة للضحايا في شمال وشرق سوريا، تعمل على توثيق كافة انتهاكات حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا وحفظ الأدلة والوثائق والشهادات إسهاماً في عمليات كشف الحقيقة والمساءلة وتحقيق العدالة وتطوير قدرات الضحايا ومناصرة قضاياهم من أجل بناء مجتمع مطالب بحقوقه.

(س أ/ س ر)

ANHA