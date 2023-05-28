انتخابات لا تشبه الانتخابات الأخرى - رؤوف قره كوجان

ربما تكون الانتخابات الأخيرة في تركيا هي الأكثر إثارة للاهتمام في تاريخ الجمهورية التركية. للأسف تمر البلاد بفترة حرجة للغاية. تجري الانتخابات على أساس تحالفات ضعيفة للغاية. بالنسبة للدعاية الانتخابية ، يتم التنافس على "العنصرية" وأصبح حزب العمال الكردستاني موضوع الدعاية الانتخابية. يتم إعداد مقاطع فيديو بمونتاج مزيف يتعلق بحزب العمال الكردستاني وعرضها على الرأي العام مع الأكاذيب. في الجولة الأولى من الانتخابات دخل اللصوص إلى الصناديق، وأنتجت صناديق الاقتراع أكثر البرلمانات عنصرية. حتى مؤسسات استطلاع الرأي لا تستطيع الوقوف في وجه هذا الجو المفاجئ للانتخابات. وفي النتيجة لا يوجد تقييم طبيعي للانتخابات.

إن أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية ونظراً لأنه قادم من موروث إسلامي (وهذا موضوع للنقاش) ، يعتمد على ذلك الموروث بشكل طبيعي. خلال 22 عاماً من حكمه، عمل كثيراً ضد طبيعته الإسلامية لدرجة أن المرء لا يعرف ماذا يقول وماذا يتجاهل. جوهر الشخصيات هو قيمهم. في كل موضوع تقريباً، يلتف حول نمطه البعيد عن طبيعته. دخل السياسة بالمراوغة، لكنه ابتلع تركيا. ومع ذلك لا ينبغي أن نبخسه حقه فيما يتعلق بالسرقة. يقول أردوغان "أنا خبير اقتصادي" لكن لا بد من قبول الانتصارات التي حققها في السرقة.

كانت هذه الانتخابات واحدة من أكثر الانتخابات التي قيلت فيها كلمات بلا معنى. إن العمل خلافاً للوعود، يتطلب أيضاً خبرة. بالنسبة لنا الكلام شرف ويجب صونه. هل التنصل من الوعود أمر يتعلق بالسياسة التركية أم يتعلق بالشخصيات؟ فليقرر القراء هذا الأمر.

على مدار 22 عاماً، سمعنا أشياء كثيرة من زعيم حزب العدالة والتنمية أردوغان. لقد حلفوا عدة مرات في الميادين لكنهم تراجعوا عنه بعد ذلك. كذبوا كثيراً أمام الناس فمن يدري ما قالوه أمام الله؟ لا توجد دولة لم تدخل في صراع معها في السياسة الخارجية. يعتقد أنه "زعيم العالم" ويتنافس معه. اعتاد أن يقول: "ما دامت هذه الروح في هذا الجسد ، طالما أن هذا الرجل المسكين يؤدي هذا الواجب" وكان يبالغ في الحديث، لكن الأمر يتعلق حقاً بقدرة الإنسان أن يكون مثله يفعل عكس أقواله. لم يبقَ كلام لم يقله عن إسرائيل ومصر وسوريا، لكنه الآن يعرف ما وصل إليه.

ليس هناك حد للوعود التي قُطعت في السياسة الداخلية. المثال الأكثر واقعية هو ما يتعلق بالقضية الكردية ؛ بعد أن قال "القضية الكردية هي قضيتي"، ذهب إلى حد القول "لا توجد قضية كردية". للسياسة أيضاً أخلاقياتها ومبادئها. كما أن الكذب لا يجوز شرعاً ولا أخلاقياً. لأنهم نجحوا في السرقة ، فلا أحد يستطيع أن يلومهم على الكذب. الكذب هو أيضاً مجال خبرة بالنسبة لأردوغان. يمكن أن يخدع الناس "بمشاعر صادقة". لا يوجد أحد ينافسه في إيجاد الجماهير التي تصدق الأكاذيب. عندما لا يكون هناك جوهر، فلا معنى للأقوال.

قبل كل شيء، فإنه لم يكن من المتوقع أن تنجح قضية حزب الهدى في الانتخابات. اتخذوا خطوة صغيرة بحسب قوتهم، شكلوا تحالفاً فاشياً رجعياً وتحولوا إلى ثقب أسود يبتلع تركيا. أي أنهم جاؤوا إلى المكان الذي ينبغي أن يكونوا فيه. إن كلاً من حزب العدالة والتنمية، حزب الحركة القومية، حزب الهدى، وأغوان، وبرنجك وأربكان، الذين يشكلون الحزام العنصري، أي تحالف الجمهورية، جميعهم وقعوا في المستنقع. ويشبه التحالف الذي شكلوه تنظيمات مثل داعش والنصرة وهيئة تحرير الشام في سوريا.

حولوا محرم إنجه إلى ضحية. الشريط المصور (سواء كان مؤامرة أم لا) أصبح بلاء على رأسه. بعد أن أصبح مرشحاً للرئاسة، أنهى حياته السياسية. شارك مؤخراً مقطعاً مصوراً وهو على السرير في المشفى. ويتذكر المرء مقولة "لقد كنت رجلاً ما محرم". حصل على 0.5 في المائة من الأصوات وعرف حدوده. لو أنه طلب مقعداً من أردوغان، لربما لم يكن ليصل إلى هذا الوضع. وهنا لا يجوز عدم ذكر دوغو برنجك. هو وحزب الوطن، مثال للغباء السياسي، لم يجدوا لهم مكاناً يأوون إليه. عندما رأى أن لا أحد يراه، تبع أردوغان. إذا كان سيتبع أردوغان ، فلماذا أثار كل هذا اللغط والقيل والقال؟

الموضوع الرئيس الذي ظهر في الحملات الانتخابية هو النزعة المحافظة والعنصرية. أصبح كل من أولئك الذين أرادوا البقاء في السلطة وأولئك الذين أرادوا الوصول إلى السلطة قوميين عنصريين. أعان الله شعب تركيا على آخرتهم. نقلت الانتخابات إلى الجولة الثانية وأصبح الخطاب العنصري أكثر حدة. عندما يتعلق الأمر بالعنصرية القومية ، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو العداء تجاه الكرد. لذلك لا يمكنهم قول جملة دون ذكر اسم حزب العمال الكردستاني. لقد تحولت كلمات قنديل وإمرالي إلى رموز. فليكن كذلك. لكن لا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه النتيجة؟

في هذه الانتخابات ، دخلت تركيا في حالة من الاضطراب ولا يوجد سوى الكرد يظهرون موقفهم السياسي المبدئي. على الرغم من الصداقات المزيفة وقلة الحيلة، وهجمات الدولة والاعتقالات والتعذيب والتشهير والعقبات التي يشكلها تحالفي الجمهورية والأمة، فإن الكرد هم القوة الوحيدة التي لا تتنازل عن موقفها السياسي. يجب أن تتعلم تركيا أشياء كثيرة من الكرد. الكرد هم الذين سيقودون الدفة التي تخرج تركيا من هذا الاضطراب. سوف يتوجهون إلى صناديق الاقتراع بهذه الروح في الجولة الثانية من الانتخابات.