انتخابات الرئاسة الأمريكية.. الجولة الحاسمة تنطلق اليوم

ستكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني/نوفمبر هي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ 59 التي تجري كل أربع سنوات.

وستشهد الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، الجولة الحاسمة من سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعي لولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأدلى خمسة ناخبين بأصواتهم في ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصاً في شمال شرق الولايات المتحدة، في انطلاقة رمزية للانتخابات الرئاسية بحلول منتصف ليل الثلاثاء، مصوّتين بالإجماع لصالح المرشح الديموقراطي جو بايدن.

وبتصويتها في منتصف الليل، تتبع القرية الواقعة في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، تقليدًا معتمدًا منذ 1960 أكسبها لقب "الأولى في البلاد".

وباستثناء قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوّت كذلك خلال الليل، تفتح معظم مكاتب الاقتراع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الساعة 12 بتوقيت غرينيتش.

المجمع الانتخابي

ويتعين على المرشح الرئاسي أن يحصل على الغالبية المطلقة من أصوات الهيئة، أي 270 من 538 صوتاً، للفوز، حيث يعود هذا النظام إلى دستور 1787، الذي يحدد قواعد الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام غير المباشر في دورة واحدة.

والمجمع الانتخابي (Electoral College)‏ هو هيئة انتخابية مهمتها انتخاب الرئيس التنفيذي للولايات المتحدة الأمريكية ونائبه، وهي الدولة الوحيدة التي فيها هذا النوع من الاقتراع غير المباشر وهي مدونة في دستورها، فبدلاً من التصويت المباشر لصالح الرئيس من قِبل المنتخبين يتم التصويت لصالح ناخبي هذا المجمع وهذا الأخير هو الذي يختار من سيحكم البلاد.

ويلتقي أعضاء المجمع الانتخابي وعددهم 538 في عواصم ولاياتهم مرة كل أربع سنوات بعد الانتخابات الرئاسية لتحديد الفائز.

والجدير بالذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 فاز ترامب بـ306 من أصوات كبار الناخبين.

توقعات

وتشير التوقعات بالنسبة للانتخابات الأمريكية أن الصراع بين المتنافسين يكمن في عدة ولايات تتمثل بكل من أريزونا (11 صوتًا) وفلوريدا (29 صوتًا) وجورجيا (16 صوتًا) وماين (صوت واحد) وكارولينا الشمالية (15 صوتًا) وأوهايو (18 صوتًا).

وأما الولايات الجمهورية فهي تتمثل بـ20 ولاية بما مجموعه 125 صوتًا انتخابيًا، وتتمثل بكل من ألباما وآلاسكا وأركانساس واداهو وانديانا وكانساس وكنتاكي ولويزيانا وميسيسبي وميسوري ومونتانا ونبراسكا وداكوتا الشمالية وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وجنوب داكوتا وتينيسي ويوتاه وفيرجينيا الغربية ووايومينغ.

وتميل تكساس إلى الحزب الجمهوري ولها (38 صوتًا انتخابيًا).

وأما الولايات الديمقراطية فتتمثل بـ 18 ولاية بما مجموعه 203 صوتًا انتخابيًا، وتتمثل بكل من كاليفورنيا وكونيكيتكت ودلواير وواشنطن العاصمة وهاواي وإلينوي وماين وماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيوميكسيكو ونيويورك وأوريغون ورودايلند وفيرمونت وفيرجينا وواشنطن.

وتميل كل من كولورادو وميتشغان ونبراسكا ونيفادا ونيوهامشير وبنسلفانيا وويسكونسن إلى الحزب الديمقراطي لها مجتمعة 76 صوتًا انتخابيًا.

وأما بخصوص الصراع العنيف بين بايدن وترامب فقد حذّرت سلطات إنفاذ القانون في عدد من الولايات الأميركية يوم أمس من ضغوط لإعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية، بعد تقارير تفيد بأنّ الرئيس دونالد ترامب قد يعمد لإعلان فوزه قبل الانتهاء من فرز الأصوات.

(م ش)