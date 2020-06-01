انتخاب رؤساء مشتركين جدد لمجالس الخطوط في منبج

وعُقدت أولى الاجتماعات وانتخاب الرئاسة المشتركة في خط المحترق جنوب غربي مدينة منبج، وذلك بحضور الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة المدنية الديمقراطية نذيفة خلو والرئاسة المشتركة للكومينات التابعة لمجلس خط المحترق.

وبعد الوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، شرحت نذيفة خلو آلية الانتخاب والترشيح لانتخاب رئاسة مشتركة لمجلس خط المحترق الذي يمثل 56 قرية.

ورشحت دلع الحسين نفسها إلى جانب ومنير العوض لرئاسة مجلس خط المحترق، وافق عليهم الحضور بعد إجراء عملية تصويت برفع الأيدي.

وبحسب الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج فإن عملية انتخاب الرؤساء المشتركين لمجالس الخطوط ستستمر 4 أيام، إلى حين الانتهاء من انتخاب رؤساء لـ7 مجالس خطوط، 2 منها في المدينة و5 في الريف.

ومجالس الخطوط هي تقسيم إداري أوجدته إدارة منبج لتسيير شؤون الأهالي في الريف والمدينة.

والجدير بالذكر أن مجالس الخطوط كانت قد شكلت عقب تحرير منبج من مرتزقة داعش في آب/أغسطس عام 2016.

(س ع/ج)

ANHA