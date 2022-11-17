انتخاب رئاسة مشتركة والمصادقة على النظام الداخلي.. إعادة هيكلة غرفة التجارة في مدينة منبج وريفها

بتنظيم من حركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM، عقد اليوم الكونفرانس الأول لاتحاد غرفة التجارة في مدينة منبج وريفها، ضمن قاعة مركز الثقافة والفن بالمدينة، تحت شعار "بنهضتنا التجارية نبني تجارة سليمة من أجل تطور الاقتصاد المجتمعي".

وشارك في الكونفرانس، إلى جانب 152 ممثلاً عن تجار مدينة منبج، الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، والرؤساء المشتركون لاتحادات غرف التجارة في مدن ومقاطعات شمال وشرق سوريا، وممثلون عن بعض مؤسسات المجتمع المدني.

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليتحدث عقبها الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، تطرق في حديثه لأهمية الاقتصاد الكومينالي، والمجتمعي، وأهمية غرف التجارة لضبط الأسواق ولدعم المجتمعات في مراحل الأزمات.

ولفت للدور الذي يمكن أن تلعبه الاتحادات المهنية والاقتصادية من دور في وجه جميع السياسات الاقتصادية الدولية التي ترمي إلى تسخير جميع الطبيعة والمجتمعات للكسب، دون الإسهام في التطوير والتعويض، وكيف أن تنظيم المجتمع وفق اقتصاد كومينالي قادر على مواجهة الرأسمالية، وكسر هيمنتها التي تفرضها على العالم.

وانتقل الكونفرانس في أعماله إلى قراءة التقرير السنوي لغرفة التجارة في مدينة منبج، وأهم ما تم تحقيقه على الصعيد التنظيمي، والصعوبات التي ظهرت، وكيفية معالجة الصعوبات، وأوجه القصور التي ظهرت، والذي قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لغرفة التجارة هناء درده.

وصادق فيه المشاركون على مسودة النظام الداخلي الذي أعد لغرفة التجارة في مدينة منبج وريفها، عقب مناقشته لساعات مطولة، وتعديله.

وانتخب المشاركون في نهاية الكونفرانس " كنان موسى، وهناء درده" كرئاسة مشتركة لغرفة التجارة في مدينة منبج وريفها، عبر صندوق الاقتراع بعد فتح باب الترشيح أمام المشاركين للترشح.

وانتهى الكونفرانس بتأدية الرئاسة المشتركة القسم أمام المشاركين، مؤكدين من خلاله على تأديتهم لمهامهم الموكلة إليهم حسب المتطلب.

(ش س/أم)

ANHA