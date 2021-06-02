انتخاب إسحاق هرتسوغ رئيسًا لإسرائيل

وتنافس على المنصب كل من إسحاق هرتسوغ ومريام بيرتس، وكانت المرة الأولى التي يتنافس فيها مرشحان ليس بينهما عضو حالي في الكنيست.

وإثر فوزه بالانتخابات، سيصبح هرتسوغ الرئيس الحادي عشر للدولة العبرية، بعدما جرى الانتخاب عن طريق الاقتراع السري من قبل 120 مشرعًا.

وصوّت 87 عضوًا في الكنيست لصالح هرتسوغ الذي يبلغ 60 عامًا، بينما حصلت منافسته مريام بيريس، على 27 صوتًا.

ومن المرتقب أن يتولى هرتسوغ منصب رئيس إسرائيل بدءًا من التاسع تموز / يوليو المقبل، وتمتد ولايته لمدة سبعة أعوام.

والرئيس الإسرائيلي المنتخب هو ابن الرئيس الإسرائيلي السادس، حاييم هرتسوغ، الذي تولى المنصب بين 1983 و1993.

وسبق لإسحاق أن شغل عددًا من المناصب والحقائب الوزارية، كما تولى عدة مهام في الحكومة كما في المعارضة.

(ش ع)