انتخاب أرمين لاشيت رئيسًا للاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا

اختار حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، رئيس ولاية شمال الراين- وستفاليا، أرمين لاشيت، زعيمًا جديدًا له.

وأدلى أغلبية أعضاء الحزب، في مؤتمره العام المنعقد بصورة افتراضية، بأصواتهم لصالح الوسطي لاشيت (59 عامًا)، على حساب منافسه في الجولة الثانية من انتخابات زعيم الحزب، المحافظ فريدريخ ميرز.

وتنافس أرمين لاشيت، وفريدريك ميرز، في الجولة الثانية من الانتخابات العامة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في المؤتمر الذي عُقد عبر الفيديو كونفرنس، وبدعم من 521 مندوبًا من أصل 1001، تم انتخاب لاشيت رئيسًا جديدًا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في حين تمكن منافسه ميرز من الفوز بأصوات 466 مندوبًا.

وشكليًّا، ستنتهي عملية انتخاب زعيم الحزب بعد احتساب الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد.

وعزز لاشيت بهذا الانتصار مواقعه كمرشح أوفر حظًّا عن تحالف المحافظين لمنصب مستشار الدولة في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في أيلول/ سبتمبر القادم.

وسبق أن أعلنت المستشارة الحالية أنجيلا ميركل التي تقود البلاد منذ أكثر من 15 سنة، في عام 2018 أنها لن تترشح للانتخابات القادمة وستستقيل من رئاسة حزبها.

وأعلنت خليفة المستشارة في رئاسة الحزب، وزيرة الدفاع الحالية أنغريت كرامب كارينباور، في شباط/ فبراير العام الماضي أنها ستتخلى عن زعامة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ولن تترشح لمنصب المستشار.

ومنذ ذلك الحين، اضطر الحزب إلى تأجيل المؤتمر العام المقرر لانتخاب زعيم جديد له مرتين بسبب جائحة فيروس كورونا.

(م ش)