انتخاب عبد حامد المهباش رئيساً لحزب سوريا المستقبل

انطلقت فعاليات المؤتمر العام الثالث لحزب سوريا المستقبل، صباح اليوم، الذي عقد تحت شعار "سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية إدارتنا هويتنا قواتنا فخرنا حزبنا أملنا"، بمشاركة المئات من أعضاء حزب سوريا المستقبل في شمال وشرق سوريا، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومجلس الرقة المدني، والأحزاب السياسية والمستقلة، ووجهاء وشيوخ العشائر العربية والكردية، بالإضافة إلى أعضاء فرع حزب سوريا المستقبل في حمص وإدلب، ووالدة الشهيدة هفرين خلف وعوائل شهداء حزب سوريا المستقبل.

وبعد قراءة التقرير التنظيمي ومناقشته من قبل المؤتمرين، فتح الديوان باب الترشح أمام المشاركين لانتخاب رئاسة لحزب سوريا المستقبل، وعبر التصويت المباشر تم انتخاب عبد حامد المهباش رئيساً، كما أعيد انتخاب سهام داوود أمينة عامة للحزب لدورة ثانية.

وتم انتخاب غالية الكجوان ناطقة باسم مجلس المرأة العام في حزب سوريا المستقبل، وعلي محمد ناطقاً باسم مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل، كما تم انتخاب 127عضواً وعضوة للمجلس العام في الحزب من كافة مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى إدلب وحمص إضافة إلى انتخاب أعضا لمجلس الحزب في أوروبا.

ومن المقرر أن يُختتم المؤتمر بقراءة البيان الختامي.

(أع /خ)

ANHA